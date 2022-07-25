17歲的他胖到肝指數異常 4個月成功甩肉12公斤

減重後的青年體態正常，恢復健康。（嘉義基督教醫院提供）

受疫情 影響，又施行遠距教學、遠距上班，宅在家、吃的多、動得少，兒童青少年肥胖 比例日益上升；台灣嘉義基督教醫院建議，目前疫情稍緩，不妨趁著暑假減重 ，父母的參與及態度能增加減重的成功率，也能防止復胖，讓身體維持最佳狀態。

有名17歲青年，由於疫情期間外出運動機會減少，加上媽媽廚藝佳，胃口大開，體重逐漸增加。體檢時發現肝功能指數異常，在父親陪同下到嘉基腸胃肝膽科就診，經評估可能是肥胖造成，因此轉診至青少年暨兒童減重門診做進一步的處置。

減重門診醫師郭馨璟了解作息及飲食習慣後，與其家人訂下減重目標，經由深度飲食管理中學習認識食物的熱量，做到總量管制達到減重目的，讓肝功能恢復正常。透過飲食管理及運動，從原來83公斤，4個多月已減重12公斤，肝功能指數逐漸下降，BMI從30.49降到26.04，71公斤的身材也顯得結實。

根據WHO統計2017年全球18歲以下肥胖的兒童青少年超過1億2千萬人，其中6千萬人在亞洲；台灣兒童青少年肥胖的比例是亞洲之冠，每10名學童就有3名肥胖。

醫師郭馨璟表示，兒童青少年時期的肥胖對現在及成年後，都可能增加罹患高血壓、動脈血管硬化、脂肪肝、膽結石、糖尿病及代謝症候群的風險，對骨骼、肌肉、呼吸、內分泌系統及社交學習也都有影響，甚至影響到免疫系統，有研究認為現在孩子過敏氣喘的比例偏高也和肥胖有關。

郭馨璟提醒，選擇低油和清淡的食物，如清蒸、水煮、涼拌等菜餚；若無法避免油炸食物，可將外皮去除後食用；蔬菜可以增加飽足感，但挾菜時盡量滴乾湯汁，或用開水、清湯洗過再吃，如此可避免食入過多的油和鹽；濃湯、勾芡食物、碎肉製品含大量太白粉及油脂，盡量少吃。

減重過程應循序漸進，由於孩子仍處於成長期，也不可過度限制熱量的攝取，以免阻礙生長發育。在處理兒少的肥胖問題可以諮詢兒童肥胖門診做合適的健康檢查及專業醫療團隊的協助，以期讓孩子邁向健康的生活。