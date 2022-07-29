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餐桌有洋蔥 抗癌增骨密

記者王郁婷／輯譯  資料來源／Health.com
飲食中「有洋蔥」，不僅增添食物美味，更會讓你得到健康的益處。（本報資料照片）
飲食中「有洋蔥」，不僅增添食物美味，更會讓你得到健康的益處。（本報資料照片）

「有洋蔥」常被拿來形容催淚的事物；而飲食中「有洋蔥」，不僅增添食物美味，更會讓你扎實得到健康的益處。以下六大好處，看完以後快讓你的餐桌多點洋蔥。

洋蔥含豐富抗氧化劑

一個中等洋蔥熱量約44大卡，可提供人體每日所需維生素C的20%，以及5%至10%的維生素B6、葉酸、鉀和錳。洋蔥所含的抗氧化劑有數十種類型，其中的槲皮素，是一種有效的抗發炎化合物。而洋蔥的外層具有最大的抗氧化作用。

預防癌症發生

發表在《美國臨床營養學雜誌（American Journal of Clinical Nutrition）》的一項研究，科學家觀察了義大利人和瑞士人吃洋蔥及蔥屬植物（大蒜）的頻率，發現這些蔬菜的食用頻率，和幾種常見癌症風險之間存在負相關，也就是說，洋蔥和大蒜吃得愈多，罹癌的機率愈低。

增加骨質密度

一項針對50歲以上、停經前後高加索婦女的研究發現，食用洋蔥和骨骼健康有關聯。和不吃洋蔥的女性相比，經常吃洋蔥的女性骨質密度更高，髖部骨折的風險降低了20%以上。

有助腸胃道健康

洋蔥含有菊糖（inulin，又稱菊苣纖維），屬於一種益生元，可作為益生菌的食物，幫助益生菌在腸道繁衍。菊糖還能預防便祕、改善血糖調節、促進營養吸收。

有助降低膽固醇

一項針對患有多囊性卵巢症候群的超重或肥胖女性的研究，患者被隨機分配到高洋蔥或低洋蔥飲食。八周後，研究人員發現，兩組的膽固醇都下降，但高洋蔥組的下降幅度更大。

與番茄共食 有利茄紅素吸收

食物中有所謂的協同作用（Food synergy），指的是兩種特定食物一起吃，好處會超過個別食用。洋蔥和番茄就是這樣的關係，科學家認為，洋蔥中的硫化合物可以促進茄紅素吸收，茄紅素是番茄中所含的抗氧化劑，可以預防癌症和心臟病

癌症 義大利 心臟病

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