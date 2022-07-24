教你3招「存骨本」年輕是預防骨鬆最佳時機

（圖：健康醫療網提供）

預防「骨質疏鬆」最佳時機應該從年輕開始，不再只有老人需要注意，年輕族群一樣不可輕忽。人體骨骼的骨量大約20-30歲前會達到最高峰，之後骨量逐漸減少，若骨量流失過多，使得原本緻密的骨骼就會形成許多孔隙，呈現疏鬆的現象，就是所謂的「骨質疏鬆」，導致骨頭脆弱易斷，且增加骨折的風險。

骨質疏鬆症早期無症狀

骨質疏鬆症早期沒有明顯症狀，有些中高齡患者，可能只出現身高變矮、駝背等外觀變化，民眾多不以為意，但是若發生跌倒，或是突然過猛外力，如彎腰搬運重物，就可能造成骨折。骨折後引發嚴重的疼痛、無法行動、失能等現象，都會嚴重影響健康生活品質。

年輕存「骨本」預防骨質疏鬆

國民健康署吳昭軍署長呼籲，要從年輕開始存「骨本」，日常生活中養成健康生活型態，均衡飲食、適度曬太陽、荷重運動、避免抽菸等，才能夠及早預防骨質疏鬆。

儲存績優骨 從日常生活開始

骨質是長時間累積的結果，重點在於每日的生活習慣。國民健康署提供「3個儲存骨本」妙方，以從年輕開始存骨本抗骨鬆 ，贏在老年勝利組：

1.適度曬太陽：

建議可於清晨(早上10時前)或黃昏(下午2時以後)適度的曬太陽10到20分鐘，活化維生素D可以幫助人體腸道吸收鈣質。

2.均衡飲食：

多攝取骨骼健康所需的鈣質、維生素D及蛋白質 等食物，如乳品類、豆製品、黑芝麻及深綠色蔬菜等。

3.荷重運動：

從事運動如慢跑、健走、舉啞鈴操等，增強骨質密度，強健肌肉 和身體平衡，提高跌倒時的自我防衛能力。

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資料來源：健康醫療網

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