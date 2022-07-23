長新冠「食不知味」？ 按五穴道有助緩解

圖片來源 ／健康醫療網

42歲莊小姐在5月確診新冠肺炎 ，隔離期間咳嗽嚴重，有時甚至咳到胸痛、肋骨痛，在解隔後，雖然咳嗽的症狀減緩許多，但卻發現吃東西雖然還聞得到氣味，但品嚐不到味道，因此求助中醫康復門診，透過針灸合併中藥治療，經過兩週療程，味覺逐漸恢復，不再食不知味。

Omicron 恐味嗅覺喪失 最長持續一年

根據國際研究，Omicron病毒株約有17%的患者出現嗅覺障礙，其中多半在3～4週後自行痊癒，但也有人在1年後仍持續症狀，如嗅味覺障礙包含嗅覺喪失、嗅覺減退，甚至是嗅覺倒錯。新冠肺炎導致味嗅覺喪失，可能是病毒主要依附在ACE2受體上，ACE2是細胞膜受體，病毒由此通道，進入細胞內繁殖；嗅味覺區有豐富的ACE2受體，新冠肺炎患者才會出現嗅味覺異常症狀。

中醫「鼻不聞香臭」 用藥、針灸幫助恢復

台南市立醫院中醫康復門診中醫師張維麟表示，在中醫上，嗅覺障礙屬「鼻聾」、「鼻不聞香臭」的範疇。《外科大成》記載：「鼻聾者，為不聞香臭也。」五臟之中，肺開竅於鼻，所以肺與鼻關係最為密切，味覺失調則與脾、胃氣受損有關，在感染期，鼻黏膜會腫脹、阻塞，影響嗅味覺功能。治療上，用藥除了補益肺氣，另一方面可使用辛夷、蒼耳等中藥祛邪宣肺，同時針灸迎香、鼻通、印堂、上星及合谷等穴位，醒腦開竅、調整脾胃和肺氣，幫助患者恢復嗅味覺。

指腹按壓五穴位 改善嗅味覺障礙

張維麟說明，深受嗅味覺障礙所苦的患者，平常保健也可以用按摩手法，以指腹按壓迎香、鼻通、印堂、上星及合谷等穴位至有些微痠脹感，或者用刮痧板適度點壓刺激穴道，每個穴位時間約5分鐘，一次按壓50下，每天可執行2到3次。此外，長期鼻塞、鼻過敏 的患者，按壓以上穴位一樣可以改善面部循環、宣通鼻竅，對鼻塞、流鼻水的症狀也有效。

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