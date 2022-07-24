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想改善憂鬱和焦慮 試試看一周不要「滑手機」

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

瀏覽社群媒體幾乎是每個人生活的常態，不論是青少年或成年人都少不了它。台灣董氏基金會於2021年的調查發現，全台青少年不論是平日或假日使用超過兩小時的網路活動，前五名均有「瀏覽社群網站」，平日排序為第一名，而根據一份2022年5月發布於《網路心理學、行為和社交網絡期刊》的研究指出，停止使用社群媒體一週，將顯著改善憂鬱及焦慮，對幸福感也有正向影響。

安排斷網時間 做其他活動轉移注意力

中華民國諮商心理師公會全國聯合會胡延薇常務理事說明，本來青少年對網路就有很高的依賴，這一兩年因疫情限制活動範圍或取消實體課程等，更加重過度依賴網路的現象，導致負向情緒的增加。建議青少年可安排斷網的時段，做其他活動轉移注意力，像運動、閱讀寫作或與親友間有固定的談心時間。

減少使用社群 增加了幸福感

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，民眾大多一早醒來至睡前閉眼，常常不假思索會使用手機，社群平台上的貼文多以問句、描述進行中的事件或分享生活點滴等，吸引大家瀏覽回應，但花費的時間過長常影響生活作息和身心健康，上述研究帶來正向可行的方式，只是短暫停用社群，整體情緒上就能顯著改善，也增加幸福感。

設置提醒鬧鐘 幫助減少使用時間

葉雅馨建議，減少使用的時間可從半小時開始，設置提醒鬧鐘，循序漸進增加「減少使用時間」的長度，同時規畫空下時間的安排，例如協助家人採買食材、晚餐料理、做家事、欣賞影片甚至發呆等，或不妨試試減少使用社群，告訴自己會增加幸福感，也為實際生活注入新趣味。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54527

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社群媒體 中華民國 心理師

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