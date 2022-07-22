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極端高溫來襲 中醫師教防暑邪妙招 嚴防熱中暑

記者王淑君／新竹報導
中央氣象局發布高溫警示，受太平洋高壓影響，周末部分地區恐有連續出現攝氏38度極端高溫，中醫師教防暑邪妙招，嚴防熱中暑。（記者王淑君／攝影）
中央氣象局發布高溫警示，受太平洋高壓影響，周末部分地區恐有連續出現攝氏38度極端高溫，中醫師教防暑邪妙招，嚴防熱中暑。（記者王淑君／攝影）

台灣中央氣象局發布高溫警示，受太平洋高壓影響，周末部分地區恐有連續出現攝氏38度「極端高溫」的機率。中國醫藥大學新竹附設醫院中醫師鄒曉玲提醒，外出一定要多喝水、注意防曬。尤其，異位性皮膚炎病患，一遇天熱會更容易引發病症，平常要注意維持環境溫度及濕度，不宜太熱。

鄒曉玲指出，異位性皮膚炎病患，皮膚角質層防禦功能失常，每天勤勞擦乳霜或乳液維持皮膚潤澤，可避免反覆發作。要控制並穩定皮膚發炎狀況，平常生活起居要注意維持環境溫度及濕度舒適，不宜太熱；運動流汗後要盡快擦乾，以及飲食清淡、避免加工與烤炸辣食物，同時穩定情緒且避免熬夜。

鄒曉玲表示，暑邪的特性是耗氣傷津，會出現疲倦、四肢無力、口渴、口乾舌燥，甚至昏厥。中暑分為陽暑和陰暑兩個類型，陽暑發生特性是在烈日下，長期奔波勞動或運動，例如需要站崗的警察人員、農夫、跑馬拉松或長途騎自行車的選手等，因為長時間在烈日下曝曬，大量流汗、水分補充不足易造成中暑。

陽暑病症者，首先要儘快遠離高熱環境，到陰涼處休息，如果身上穿著厚重或悶熱不透氣衣物，可以先寬鬆衣服讓身體順利透氣，並且補充水分或運動飲料，以維持身體電解質平衡。

另也可透過醫師刮痧方式來緩解中暑，刮痧沿著脊椎骨兩旁的膀胱經，從脖子由上往下順著肌肉走向刮，背部皮膚會出現砂點，建議刮痧完要補充溫開水。

另一種中暑稱為陰暑，主要發生在炎熱天氣下頻繁進出冷氣房；汗流浹背狀態進入冷氣房，身體毛細孔和微血管急速緊縮，造成體熱無法散出而中暑，會出現輕微發燒、頭暈、疲倦、噁心反胃等現象。平常比較少運動或是容易疲倦氣虛型的人，較容易出現陰暑狀況。

中醫師提醒，改善陰暑症狀，建議進出冷氣房漸進式調整冷氣溫度，並穿上薄外套或戴頂帽子，以免毛孔急速受寒、緊縮不利體熱排出。想要清暑降火氣，可以選用綠豆、薏仁、蓮子等藥材烹飪，或是能生津止渴的烏梅汁、檸檬汁等酸酸甜甜的飲品，都是適合夏天的食療。

中國醫藥大學新竹附設醫院中醫師鄒曉玲提醒，嚴防高溫中暑，外出一定要多喝水、注意防...
中國醫藥大學新竹附設醫院中醫師鄒曉玲提醒，嚴防高溫中暑，外出一定要多喝水、注意防曬。（中醫大新竹附醫提供）

高溫 警察 肌肉

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