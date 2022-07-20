老翁高血脂「動脈嚴重狹窄」 醫傳授控制膽固醇方法

圖片來源 ／健康醫療網

68歲劉先生餐餐大魚大肉，身材肥胖鮮少運動，過去的健康檢查除了膽固醇過高外，血壓及血糖尚在正常範圍之內，但有陣子經常感到胸悶不適，到醫院做心導管檢查顯示冠狀動脈嚴重狹窄，後續接受氣球擴張及支架置放手術，術後醫師特別叮囑要好好控制膽固醇，以避免後續支架內再狹窄。

高血脂是現代人通病 膽固醇堆積血管易致心臟、腦部疾病

台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫指出，高血脂包含膽固醇和三酸甘油脂過高，是現代人常有的通病，不是只有肥胖的人才會有高血脂，中等身材或偏瘦的人也可能會有此一疾病，其發生原因不只和飲食、體重、少運動有關，和基因遺傳、糖尿病 、甲狀腺功能異常，也有一些關聯。

血液中的膽固醇和三酸甘油脂除了做為細胞代謝的能量之外，和細胞膜的結構及荷爾蒙的原料有關，血液中的膽固醇又分為低密度膽固醇（俗稱壞的膽固醇）及高密度膽固醇（俗稱好的膽固醇），低密度膽固醇會堆積在血管壁上，而高密度膽固醇可以把堆積在周邊的低密度膽固醇帶回肝臟代謝。

而堆積在血管壁上的低密度膽固醇會引起血管發炎，在血管壁上形成粥狀動脈硬化斑塊，若發生在心臟的血管就會引起心絞痛或心肌梗塞，若發生在腦部的血管有可能引起腦中風 ，若發生在腳部血管會造成周邊動脈阻塞疾病，易發生間歇性跛行。若能積極控制高血脂，有可能將已經形成的粥狀動脈硬化斑塊逆轉，以減少動脈狹窄的嚴重程度。

積極降低「低密度膽固醇」可減少併發症、死亡機率

簡韶甫醫師表示，高血脂不像高血壓 和糖尿病可以在家裡自己監測，只能在醫院或檢驗所藉由抽血得到數據，但民眾往往不在意檢驗結果，只知道有高血脂，卻不知道長期高血脂所帶來的併發症而忽略病程。

目前的研究顯示，若已經有冠狀動脈疾病、腦中風、周邊動脈阻塞疾病或糖尿病，積極降低低密度膽固醇可以減少死亡率，而且低密度膽固醇降得越低帶來的好處越多。若尚無血管病變但有其他心血管疾病風險（如高血壓、男性大於45歲、女性大於55歲、早發性冠心病家族史、高密度膽固醇小於40mg/dL或吸菸），也建議積極控制膽固醇以減少後續的併發症。

對抗高血脂：少吃垃圾食物、運動減重、規律服藥

簡韶甫醫師說明，高血脂的治療首重生活習慣改變，除了少吃肥肉和油炸食物外，也可以量減少外食來達到減少脂肪攝取，運動減重除了可以改善體態減少內臟脂肪，也可以降低代謝症候群的發生率，對後續糖尿病及高血壓都有預防及控制的效果。

若經醫師評估需要使用降膽固醇藥物，建議遵從醫囑規律服藥，目前健保給付的降膽固醇藥物療效極佳，大部分民眾在藥物治療後高血脂都可以獲得良好的控制，僅少數人無法耐受藥物的副作用（如肌肉痠痛和肝臟發炎），若發生副作用可以和醫師討論減低劑量或改藥。切勿聽信不實廣告或民俗療法，免得花了大錢卻沒有療效。

文章來源：淺談高血脂

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資料來源：健康醫療網

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