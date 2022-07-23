新冠後遺症≠長新冠 「吃補」小心症狀拖更久

胸悶、疲倦、乏力、心悸等也是屬於「長新冠」。（Getty Images）

新冠肺炎疫情 「長新冠」症狀困擾許多確診康復後的患者，有些人仍持續乾咳、腹痛或拉肚子，還有些人出現「腦霧」。醫師提醒，七天解隔離後不代表就已痊癒，可適時補充維生素等營養品幫助修復，但切忌疫後「吃補」，小心愈吃，症狀拖愈久。

台灣新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳表示，長新冠是指確診後三個月依然持續的症狀，才會叫做「長新冠」。根據研究，Omicron變異株出現長新冠的比率僅5%至8%，較之前的Alpha、Delta變異株出現約五成少很多。

如果民眾在4月多開始染疫，現在還有持續性症狀，在嚴格定義上並不算長新冠，只可算是後遺症或是持續性症狀。染疫後遺症在一個月內很常見，通常會陸續改善，若二、三個月內症狀趨緩，就比較不擔心出現長新冠。

不過，柳朋馳說，長新冠或新冠後遺症很難明確去量化或實驗數據來檢視。近期臨床上常看到染疫後就診病患，主訴多為疲倦、肌肉 痠痛，有些患者有睡眠障礙、影響食欲，都難以透過檢驗等來診斷。

台灣馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩表示，隔離後雖然傳染力下降、有些人快篩驗陰，但從中醫來看，還有餘血沒有清乾淨的後遺症，常見最典型症狀為咳嗽、喘，有些人出現頭暈、耳鳴，還有人是腦霧，出現忘東忘西、事倍功半的情形。

一般感冒或新冠病毒，都是「外感」，瞿瑞瑩說，外感要治療、清餘邪，必須「引邪外出」，疾病就會自然痊癒。一般感冒可能只要發個汗就能將餘邪引出而痊癒，但新冠病毒則是比較難纏的外感，需要一至三個月才能清乾淨。

瞿瑞瑩提醒，不可一解隔離就以為痊癒，染疫後三個月內的生活起居應盡量單純、不亂耗損身心。值得注意的是，許多民眾以為染疫後應該要「補補身體」，但「萬萬不可」，有些女性月經結束後習慣喝四物湯調補，染疫後也應盡量避免。

瞿瑞瑩解釋，治外感要像大禹治水，給出路引導。在染疫前吃補藥，可以「固表」讓外邪不侵入體內，但染疫後服用反而封住外出的路，讓餘邪留在體內，尤其是黃耆、人參之類的補氣藥，更容易在體內壅塞化熱，對於原先反覆咳嗽、疲勞、腸胃功能異常等症狀的改善不大，甚至會「壞病」，造成病情惡化。

疫後雖然不可「大補」，但可以喝魚湯等富含蛋白質的食物增加體力。（Getty Images）

瞿瑞瑩建議，疫後雖然不可「大補」，但可以吃一些雞精、魚湯等富含蛋白質 的食物增加體力，飲食清淡為主，以清除內熱。但過量的運動在中醫來說是「耗氣」，對身體也是一種耗損，因此運動應循序漸進，再慢慢回到過去的運動量。

柳朋馳說，染疫出現喉嚨痛、咽喉不適等症狀，可能對粘膜有些損傷，建議可以多補充維生素A，幫助粘膜修復；也可多補充維生素C和D，有助於組織恢復和免疫調節。

在家隔離期間可能因為光照不足，造成日夜顛倒、睡眠障礙，因此解隔後可多照光、外出走走，讓褪黑激素分泌恢復正常，肌肉張力逐漸恢復，藉以改善疲倦、肌肉痠痛問題。

如果染疫後持續的症狀持續二至三周，可到一般中西醫門診或新冠染疫康復者門住診就醫；如果治療二、三個月，症狀仍未改善或出現新症狀，則要小心恐有其他疾病問題，須做進一步的檢查。