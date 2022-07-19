我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺 當場死亡

「眼皮狂跳」與運勢無關？醫：應多補充鈣、鎂營養素

健康醫療網／記者林哲遠報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

眼皮跳動在命理學上常被大眾以為與運勢、偏財運有所關聯，更有「左眼跳財、右眼跳災」一說。對此，醫師表示，醫學上有95%以上的眼皮跳動都是良性的，民眾若為此感到困擾可以多補充鈣、鎂減緩症狀，不過在改善生活習慣一個月後眼皮跳動仍無改善則建議前往就醫。

95%眼皮不自主跳動都為良性

花蓮慈濟醫院眼科部主任李原傑指出，一般來說若身體其他都沒有疾病，單純只是眼皮跳動的話，95%以上都是良性的，背後可能的原因包含，壓力大、乾眼症或是神經較為不穩定等。

減少咖啡、菸、酒 多補充鈣、鎂減緩眼皮跳動

李原傑表示，若只是單純的眼皮跳動，民眾可以從生活作息跟飲食方面來著手改善，首先減少攝取刺激性食物咖啡、菸酒等；保持足夠的睡眠並適當地減緩壓力。此外，民眾也可以多補充鈣與鎂，它們可以讓神經較為穩定；若缺乏鈣、鎂則會讓人體的神經較為不穩定，由於眼睛是人體最敏感的部位，缺乏神經傳導的營養素就容易導致眼皮跳動。

眼皮跳動看哪科？醫：改善生活習慣後先看眼科

若民眾已依循上述的方式補充鈣、鎂並改善生活習慣了一個月後，眼皮仍會跳動，李原傑建議，可以先給眼科醫師做檢查，可能患有乾眼症、眼瞼發炎、角膜破皮、葡萄膜炎等疾病，若上述眼睛疾病在第二個月都被排除後，仍有眼皮跳動的狀況，就需要做醫學神經學的檢查。

李原傑也補充，造成眼皮跳動的主要眼睛疾病最大宗為眼乾眼症、眼瞼發炎，治療上會使用外用藥包含，淚液補充、熱敷、消炎藥物等。

臨床上極少數人受「神經」原因導致眼皮跳動

最後，李原傑表示，臨床上許多民眾會因為眼皮跳動前來就醫，但很少病患會在就醫、投藥後的一個月後眼皮仍沒善，需要再進一步去做腦部斷層、核子掃描。另外，在神經學上包含，特異的顏面神經麻痺、神經不自主運動、怕是金氏症、妥瑞氏症等疾病也都有可能造成眼皮跳動，不過所佔的比例非常少。

【延伸閱讀】

眼角抽動是中風了嗎？　當心「姿勢不佳」惹禍

眼皮下垂恐非老化所致！　當心「胸腺瘤」惹禍


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54470


喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

醫學 咖啡 中風

上一則

睡覺打呼、中止呼吸 竟是肥胖惹的禍

延伸閱讀

半夜「胃食道逆流」難入眠？醫：墊高枕頭、向左側躺

半夜「胃食道逆流」難入眠？醫：墊高枕頭、向左側躺
星座／7月17日至7月23日 雙子座勇敢向前 天秤座運勢給力

星座／7月17日至7月23日 雙子座勇敢向前 天秤座運勢給力
愛心眼科物理治療中心解決兒童和青少年的假性近視

愛心眼科物理治療中心解決兒童和青少年的假性近視
楊冪工作爆意外破相急送醫 後續治療修復狀況曝光

楊冪工作爆意外破相急送醫 後續治療修復狀況曝光

熱門新聞

胡啟民提醒，民眾應在未罹患糖尿病、高血壓或心血管疾病前，就要透過量血壓等方式，好好保養身體及血管。Getty Images

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

2022-07-12 07:01
大里仁愛醫院營養師陳俐妏指出，失智症早期最明顯的症狀就是記憶力退化，「地中海飲食」有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。（大里仁愛醫院提供）

避免老化失智 營養師建議地中海飲食

2022-07-18 06:08
跳繩別過量。(中新社)

每天跳繩4000個減肥 結果她進了手術室

2022-07-16 07:03
圖片來源 ／健康醫療網

老是腰痠背痛、下肢麻木？ 1動作輕鬆改善

2022-07-12 01:59
圖片來源 ／健康醫療網

10個「莫名變胖」的地雷 網嘆：難怪都不會瘦

2022-07-15 01:30
北市聯醫中興院區醫師姜冠宇指出，剛退燒的台灣除需準備3件事，也建議高齡者打追加劑第4劑。（聯合報系資料照片）

BA.5社區感染 醫師：最快20天後再感染 3事項需注意

2022-07-17 05:34

超人氣

更多 >
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
洗米洗錯10多年？「關鍵3訣竅」曝光：不懂根本白洗了

洗米洗錯10多年？「關鍵3訣竅」曝光：不懂根本白洗了
德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
9成加州人 處於新冠高風險區

9成加州人 處於新冠高風險區