「眼皮狂跳」與運勢無關？醫：應多補充鈣、鎂營養素

圖片來源 ／健康醫療網

眼皮跳動在命理學上常被大眾以為與運勢、偏財運有所關聯，更有「左眼跳財、右眼跳災」一說。對此，醫師表示，醫學 上有95%以上的眼皮跳動都是良性的，民眾若為此感到困擾可以多補充鈣、鎂減緩症狀，不過在改善生活習慣一個月後眼皮跳動仍無改善則建議前往就醫。

95%眼皮不自主跳動都為良性

花蓮慈濟醫院眼科部主任李原傑指出，一般來說若身體其他都沒有疾病，單純只是眼皮跳動的話，95%以上都是良性的，背後可能的原因包含，壓力大、乾眼症或是神經較為不穩定等。

減少咖啡 、菸、酒 多補充鈣、鎂減緩眼皮跳動

李原傑表示，若只是單純的眼皮跳動，民眾可以從生活作息跟飲食方面來著手改善，首先減少攝取刺激性食物咖啡、菸酒等；保持足夠的睡眠並適當地減緩壓力。此外，民眾也可以多補充鈣與鎂，它們可以讓神經較為穩定；若缺乏鈣、鎂則會讓人體的神經較為不穩定，由於眼睛是人體最敏感的部位，缺乏神經傳導的營養素就容易導致眼皮跳動。

眼皮跳動看哪科？醫：改善生活習慣後先看眼科

若民眾已依循上述的方式補充鈣、鎂並改善生活習慣了一個月後，眼皮仍會跳動，李原傑建議，可以先給眼科醫師做檢查，可能患有乾眼症、眼瞼發炎、角膜破皮、葡萄膜炎等疾病，若上述眼睛疾病在第二個月都被排除後，仍有眼皮跳動的狀況，就需要做醫學神經學的檢查。

李原傑也補充，造成眼皮跳動的主要眼睛疾病最大宗為眼乾眼症、眼瞼發炎，治療上會使用外用藥包含，淚液補充、熱敷、消炎藥物等。

臨床上極少數人受「神經」原因導致眼皮跳動

最後，李原傑表示，臨床上許多民眾會因為眼皮跳動前來就醫，但很少病患會在就醫、投藥後的一個月後眼皮仍沒善，需要再進一步去做腦部斷層、核子掃描。另外，在神經學上包含，特異的顏面神經麻痺、神經不自主運動、怕是金氏症、妥瑞氏症等疾病也都有可能造成眼皮跳動，不過所佔的比例非常少。

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