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遠離腦中風 這輩子要做這5件事

沈能元
預防腦中風，平日就要好好控制血壓。（Getty Images）
預防腦中風，平日就要好好控制血壓。（Getty Images）

中風都是突發事件，警覺性、敏感度十分重要，專家說，為盡速辨識腦中風，民眾應謹記「微笑、舉手、說你好、眼球偏移」口訣，避免延誤治療。

台灣腦中風學會理事長、國防醫學院教育長李俊泰說，腦中風分為兩類，八成是梗塞型，兩成是出血型，如果是梗塞型中風，可以立即使用血栓溶解劑治療。因此，搶救時間十分重要。

李俊泰說，觀察中風症狀可透過FAST，F是臉部(Face)表情不對稱，若出現嘴角歪斜現象，也就是能否正常微笑。A是單側手臂無力下垂(Arm)，也就是舉手測試，S是說話口齒不清(Speech)，說句簡單的「你好」加以辨識，並再加上觀察眼球有無向右或向左單側偏移，T是記下時間（Time）立即就醫。

為遠離腦中風，李俊泰說，這一輩子要做到的5件事，第一、控制三高，第二、維持運動習慣，第三、戒菸，第四、男性腰圍不可超過90公分，女性不可超過80公分，第五、了解有無心房顫動，最後是有腦中風家族史應須提高警覺。目前腦中風幾乎已無夏、冬之分，大家應是每天都要注意，小小心心過日子。

台灣亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，不論是出血型或梗塞型腦中風的危險因子，高血壓都是關鍵因素，而高血壓好發於40、50歲以上民眾，如果未好好控制血壓，容易在腦血管壁旁形成微小的動脈瘤或血管阻塞、狹窄，進而引發腦中風。

甄瑞興表示，已開發國家民眾的腦中風患者不多，主因就是民眾有好好控制血壓，但開發中國家民眾常不注意控制血壓，導致中風機會增加，提醒民眾每天要定時量血壓，注意收縮壓應維持在130毫米汞柱、舒張壓80毫米汞柱。

甄瑞興提醒，除量測血壓外，平時飲食口味應吃得清淡，如此可降低血壓3至5毫米汞柱，同時也要維持心情平靜，不要暴怒，盡量避免搬重物，避免血壓飆高。

中風 高血壓 醫學

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