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常喝義式濃縮咖啡 可能增加總膽固醇

王郁婷
每天喝三到五杯濃縮咖啡的人，總膽固醇明顯升高，在男性的身上尤其明顯。（路透資料照片）
每天喝三到五杯濃縮咖啡的人，總膽固醇明顯升高，在男性的身上尤其明顯。（路透資料照片）

許多關於咖啡的研究，多對其帶來的健康益處持正面態度。不過儘管咖啡被視為好物，但因為沖泡方式不同，可能影響咖啡對人體的益處。

最近發表在「Open Heart」期刊的研究發現，未經過濾器過濾的咖啡如義式濃縮咖啡（espresso）、濾壓咖啡（Plunger coffee），其中所含化學物質雙萜類，如咖啡醇、咖啡豆醇等較高，恐提高體內血清總膽固醇數值（S-TC），對男性的影響尤其明顯。

這項研究中，使用居住在挪威北部特洛姆瑟（Tromsø）的2萬1083名40歲以上族群的相關數據，挪威的咖啡消費量位居世界第二。研究發現，與不喝濃縮咖啡的人相比，每天喝三到五杯濃縮咖啡的人，總膽固醇明顯升高，在男性的身上尤其明顯，平均而言，男性血液膽固醇升高0.16mmol/l，女性升高0.09mmol/l；而不論男女，喝濾壓咖啡也與總膽固醇值上升相關；至於喝過濾式咖啡（filtered coffee），會造成女性膽固醇上升，在男性身上則無此現象。

咖啡含有雙萜類，是影響總膽固醇數值上升的原因。研究人員認為，咖啡煮法是影響雙萜含量的最重要因素，已知濾壓咖啡的咖啡醇和咖啡豆醇含量高於過濾咖啡；過去關於義式濃縮咖啡與膽固醇關聯的研究很少，這次的研究證實濃縮咖啡與總膽固醇值增加有顯著相關。

除了烹煮方式，咖啡豆也是關鍵，一般義式濃縮咖啡常用不同品種的咖啡豆混合製作，更容易殘留咖啡醇、咖啡豆醇等雙萜類物質。

每天喝三到五杯濃縮咖啡的人，總膽固醇明顯升高。（路透資料照片）
每天喝三到五杯濃縮咖啡的人，總膽固醇明顯升高。（路透資料照片）

咖啡

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