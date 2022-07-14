我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

歐元跌至與美元平價 原因與衝擊一次看

女性步入更年期煩躁上火？中醫：用這些藥材改善症狀

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

一名中年婦人焦急地進入診間向醫師諮詢，「我的月經最近都不太準時，常覺得身體會突然一陣熱，晚上睡覺即使吹冷氣也會流汗到全身濕透醒來，有時發熱時心跳還會跳得很大力、莫名恐慌害怕，然後變得很容易生氣。」對此，主治更年期症候群的曾偉婷中醫師經過把脈、問診後，向病患解釋，她的身體並無大礙，只是身體準備進入人生另一個新階段「更年期」。

於45~52歲停經前後的過渡期

據台灣衛生福利部國民健康署的資料顯示，一般婦女約在45~52歲這段期間開始出現月經經期不規則、經量忽多忽少，最後逐漸不再有月經，進入停經的狀態，這段停經前後的過渡期，就是所謂的更年期。

中國古代典籍《內經》裡也提到「女子二七歲天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子；……七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。」曾偉婷中醫師補充，此階段的女性身體陰液、氣血等庫存的生命物質比起年輕時已耗散許多，其中尤以肝和腎兩個臟腑陰液不足最常見，造成陰虛火旺，出現燥熱、口乾舌燥、煩躁等類似上火的症狀。

曾偉婷：更年期症狀生理＋心理

除了停經外，曾偉婷中醫師說明，常見的更年期症狀還有發熱、潮紅、盜汗、胸悶、心悸、陰道乾澀、全身痠痛及骨質流失等症狀。至於心理方面有人會出現恐慌、焦慮、煩躁、失眠、心情低落及記憶力衰退等現象。

醫：可用中藥滋陰潤燥

曾偉婷中醫師表示，中藥裡常見的藥物生地、熟地、玄參、知母、地骨皮等皆可滋陰潤燥、滋補肝腎可以幫助陰虛內熱患者，提供滋養肝腎、養血潤燥，改善更年期潮熱盜汗症狀。

最後，曾偉婷中醫師也強調，更年期不是疾病，是一個自然過程，是身體正在適應準備進入下一個新階段，用中藥滋陰潤燥，補充身體突然缺失的陰液，並以針灸下針於寧心安神的穴位，皆可以幫助身體調節自身陰陽的平衡，大幅改善更年期不適的症狀，順利渡過這段過渡期。

【延伸閱讀】

男性也要注意更年期！醫：超過40歲有「這些症狀」應就醫檢查

你更年期了嗎？　經期改變不是唯一症狀

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54368

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

失眠 福利

上一則

女大生突憂鬱症、學習障礙現象 竟是這種罕病所害

下一則

頸部腫脹別忽視 可能是「唾液腺結石」作祟

延伸閱讀

紐約中醫學院：培養針灸師的搖籃

紐約中醫學院：培養針灸師的搖籃
看好中醫「錢」途 老外律師警察都來學

看好中醫「錢」途 老外律師警察都來學

鄧氏中醫淺談甲狀腺疾病

鄧氏中醫淺談甲狀腺疾病
確診留「長新冠」後遺症 中醫調理+穴道助改善

確診留「長新冠」後遺症 中醫調理+穴道助改善

熱門新聞

胡啟民提醒，民眾應在未罹患糖尿病、高血壓或心血管疾病前，就要透過量血壓等方式，好好保養身體及血管。Getty Images

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

2022-07-12 07:01
醫師徐盛邦說，糖尿病女患者經調整藥物及胰島素施打次數，半年後糖尿血色素降到7.6，血糖獲控制。圖／長安醫院提供

罹糖尿病20年險瞎 她逆轉人生 醫曝：控血糖3妙招

2022-07-08 05:58
圖片來源 ／健康醫療網

老是腰痠背痛、下肢麻木？ 1動作輕鬆改善

2022-07-12 01:59
（圖：健康醫療網提供）

50歲男B肝帶原無症狀 就醫竟確診肝癌第二期

2022-07-11 01:15
（圖：健康醫療網提供）

35歲男莫名血尿 超音波一照「兩側腎臟長滿水泡」

2022-07-11 00:45
乳房攝影檢查可以協助早期揪出異狀、早期治療，建議婦女定期接受檢查。圖／大千綜合醫院提供

遠離乳癌威脅掌握兩原則 醫師：留意症狀並定期檢查

2022-07-08 05:42

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3