自行挖「耳屎」恐受傷、易越推越深 醫師這麼說

（圖：健康醫療網提供）

許多民眾都會使用棉花棒、掏耳棒來清潔耳朵；洗完澡後，也會因為耳朵進水，拿棉花棒挖耳朵，這些看似稀鬆平常的事，可能會對耳朵造成傷害。雙和醫院耳鼻喉科巫承融主任建議，若民眾擔心自己的耳垢很多，可以前往耳鼻喉科診所，醫師會用專門器械幫助民眾清理耳垢，避免自己使用棉花棒、鑷子、衛生紙挖耳朵。

耳垢分為：濕型、乾型

巫承融指出，人體的耳垢分為兩種，濕的耳垢與乾的耳垢。皮膚每天都會有新陳代謝，耳垢也是，乾耳垢的組成就是一些表皮的皮屑、肉屑；至於濕耳垢的生成原因，主要是外耳道上腺體的分泌物所形成，通常會比較黃一點、黏稠一些。

用棉花棒反而造成耳朵傷害

大部份的耳垢不用清理比較好，巫承融解釋，許多民眾會使用棉花棒、鑷子、衛生紙等器具挖耳朵，但這些都可能會造成耳朵的傷害。以棉花棒為例，雖然會挖出一些耳垢，但大部分的耳垢都會被推到更裡面，讓耳垢更不容易自然掉落；假使是使用鑷子的話，由於器具較硬，若夾不對位置、夾太深恐怕會造成耳膜破洞、外耳道的皮膚脫皮或流血。

巫承融強調，耳道裡的皮膚不像手、腳上的表皮一樣，挖一挖、摳一摳都不會受傷，耳道皮膚很脆弱，只要稍微一挖就很容易流血，不建議放東西進去耳道，若外耳道有一些液體流出來的話，可以用衛生紙擦乾淨，耳垢不清不會造成什麼症狀、疾病，大部分的耳垢都會隨著時間掉出來，不需要特別清理。

若民眾擔心自己的耳垢很多或是家人幫忙清理時有一些流血的狀況，巫承融建議，要選擇耳鼻喉科的診所，那邊才有清耳垢的專門器械會比較安全，一般內科診所診所的器械不是那麼完全，只能幫忙夾出小部分的耳垢。

對於大多民眾到診所掛號時，要說出「挖耳屎」會感到不好意思，巫承融坦言，耳鼻喉科珍所本來就有這項醫療服務，從實習醫師、住院醫師到主治醫師都有做這套訓練，也都清楚許多病人會來清理耳垢，民眾不需要感到害羞。

巫承融補充，若遇到比較硬的耳垢，第一次可能會清不乾淨，醫師會幫患者滴一些耳垢軟化劑，讓一些耳垢自然流出來，若有較硬的耳垢則要滴個2至3天後再去回診，醫師會再用設備幫民眾清理乾淨。

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資料來源：健康醫療網

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