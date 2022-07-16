我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙大拿州公路爆嚴重車禍 至少20輛車相撞釀5死

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

夏天喝水少 「尿路結石」容易纏身

陳鈺昕／馬偕醫院泌尿科主治醫師
下腹部劇烈疼痛，伴隨惡心嘔吐及血尿症狀，應緊急就醫治療。（本報資料照片）
下腹部劇烈疼痛，伴隨惡心嘔吐及血尿症狀，應緊急就醫治療。（本報資料照片）

夏天是尿路結石好發季節。高溫汗如雨下時，若沒有適時補水，會導致尿中結石因子濃度升高凝集，增加結石形成的風險。一旦出現腰痛、腰痠症狀，不可小覷，小心結石上身。

40多歲方先生是一位室內設計師，長時間有間歇性腰痛問題，以為是長期案場監工及工作室繪圖兩邊跑太過勞累引起的肌肉痠痛，但近期卻發生下腹部劇烈的疼痛，且伴隨惡心嘔吐及血尿症狀，緊急就醫治療。

檢查發現，方先生左側輸尿管卡了一顆結石並導致嚴重腎積水，左腎裡有許多顆腎結石，於是他接受了軟式輸尿管鏡碎石術，一次把輸尿管及腎臟裡的結石處理乾淨。

只要是泌尿系統像腎臟、輸尿管、膀胱、尿道有結石產生，都歸類為尿路結石。結石形成的因素多元，可能因水分攝取不足、飲食結構不正常、季節、遺傳、慢性泌尿道感染等交叉影響所導致，甚至是男性的攝護腺肥大、長期尿不乾淨，也可能會造成膀胱結石的產生。

微小的腎結石大多不會引起任何不適，但也有可能有整個腎臟都塞滿結石卻一點也不痛的狀況。臨床上病人多是因健檢意外發現，又或是結石掉下來卡在輸尿管，造成腰痛、血尿、發燒等症狀，才發現有結石。

由於方先生不只輸尿管卡了結石，腎臟裡面還有多顆未爆彈，因此選擇軟式輸尿管鏡碎石手術處理，一次解決輸尿管結石與腎結石，避免往後腎結石再度掉落，造成輸尿管的阻塞與疼痛。

尿路結石有許多不同的成因及症狀，建議與專業醫師詳細問診，配合患者自身狀況來選擇最適合的治療方式。預防及避免結石上身，應多補充水分、有良好的排尿習慣、維持規律作息，以及飲食保持均衡。

手術 肌肉 高溫

上一則

罹患「肢端肥大症」 不治療恐減壽5到10年

延伸閱讀

六旬男上腹痛就醫 竟取出2000顆膽結石

六旬男上腹痛就醫 竟取出2000顆膽結石
35歲男莫名血尿 超音波一照「兩側腎臟長滿水泡」

35歲男莫名血尿 超音波一照「兩側腎臟長滿水泡」
華人醫療服務部7月20日網路健康講座 害羞的腎——慢性腎病的預防和治療

華人醫療服務部7月20日網路健康講座 害羞的腎——慢性腎病的預防和治療
別忽視頸部腫脹 醫師提醒可能是這個病症在作祟

別忽視頸部腫脹 醫師提醒可能是這個病症在作祟

熱門新聞

胡啟民提醒，民眾應在未罹患糖尿病、高血壓或心血管疾病前，就要透過量血壓等方式，好好保養身體及血管。Getty Images

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

2022-07-12 07:01
醫師徐盛邦說，糖尿病女患者經調整藥物及胰島素施打次數，半年後糖尿血色素降到7.6，血糖獲控制。圖／長安醫院提供

罹糖尿病20年險瞎 她逆轉人生 醫曝：控血糖3妙招

2022-07-08 05:58
圖片來源 ／健康醫療網

老是腰痠背痛、下肢麻木？ 1動作輕鬆改善

2022-07-12 01:59
圖片來源 ／健康醫療網

10個「莫名變胖」的地雷 網嘆：難怪都不會瘦

2022-07-15 01:30
（圖：健康醫療網提供）

50歲男B肝帶原無症狀 就醫竟確診肝癌第二期

2022-07-11 01:15
中醫師王俊潔表示，許多民眾染疫康復後出現長新冠症狀，造成生活不便，建議透過飲食、適量運動及中醫調理等3方式進行改善。（新板翰醫堂診所提供）

40歲女染疫康復痰咳不完 中醫師曝3招改善長新冠

2022-07-14 05:31

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠