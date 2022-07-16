夏天喝水少 「尿路結石」容易纏身

下腹部劇烈疼痛，伴隨惡心嘔吐及血尿症狀，應緊急就醫治療。（本報資料照片）

夏天是尿路結石好發季節。高溫 汗如雨下時，若沒有適時補水，會導致尿中結石因子濃度升高凝集，增加結石形成的風險。一旦出現腰痛、腰痠症狀，不可小覷，小心結石上身。

40多歲方先生是一位室內設計師，長時間有間歇性腰痛問題，以為是長期案場監工及工作室繪圖兩邊跑太過勞累引起的肌肉 痠痛，但近期卻發生下腹部劇烈的疼痛，且伴隨惡心嘔吐及血尿症狀，緊急就醫治療。

檢查發現，方先生左側輸尿管卡了一顆結石並導致嚴重腎積水，左腎裡有許多顆腎結石，於是他接受了軟式輸尿管鏡碎石術，一次把輸尿管及腎臟裡的結石處理乾淨。

只要是泌尿系統像腎臟、輸尿管、膀胱、尿道有結石產生，都歸類為尿路結石。結石形成的因素多元，可能因水分攝取不足、飲食結構不正常、季節、遺傳、慢性泌尿道感染等交叉影響所導致，甚至是男性的攝護腺肥大、長期尿不乾淨，也可能會造成膀胱結石的產生。

微小的腎結石大多不會引起任何不適，但也有可能有整個腎臟都塞滿結石卻一點也不痛的狀況。臨床上病人多是因健檢意外發現，又或是結石掉下來卡在輸尿管，造成腰痛、血尿、發燒等症狀，才發現有結石。

由於方先生不只輸尿管卡了結石，腎臟裡面還有多顆未爆彈，因此選擇軟式輸尿管鏡碎石手術 處理，一次解決輸尿管結石與腎結石，避免往後腎結石再度掉落，造成輸尿管的阻塞與疼痛。

尿路結石有許多不同的成因及症狀，建議與專業醫師詳細問診，配合患者自身狀況來選擇最適合的治療方式。預防及避免結石上身，應多補充水分、有良好的排尿習慣、維持規律作息，以及飲食保持均衡。