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異位性皮膚炎又紅又癢 8成發生在6歲前

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異位性皮膚炎反覆發作，容易影響生活品質。（本報資料照片）
異位性皮膚炎反覆發作，容易影響生活品質。（本報資料照片）

台灣一名年約30歲的王小姐，從小因異位性皮膚炎，皮膚出現熱紅、搔癢和抓痕等症狀，引發同學關注而感到自我懷疑。

去年，王小姐的異位性皮膚炎變得更嚴重，過敏指數高達4000（單位KU/L），是正常值的35倍以上，皮膚發炎嚴重，天天睡不好，皮膚也常因糾纏不休的癢感而抓破皮、滿是疤痕，幸好後來她在醫師建議下，配合治療程序，順利從「炎質女孩」變身「顏質女孩」，快樂穿上短裙展露自信。

台灣高雄長庚紀念醫院皮膚部醫師曾涵琪表示，異位性皮膚炎是一種慢性發炎性皮膚病，與過敏性鼻炎、氣喘、慢性鼻竇炎合併鼻息肉等，都屬於免疫力失衡、第二型發炎反應活動過強導致的過敏性疾病。不具傳染性，但其搔癢、紅腫、發炎與脫屑的症狀，卻常被誤認為乾癬或其他疾病。

異位性皮膚炎是過人常見疾病之一，讓人發癢難耐，醫師建議民眾若有此情形，要盡快就醫...
異位性皮膚炎是過人常見疾病之一，讓人發癢難耐，醫師建議民眾若有此情形，要盡快就醫，讓醫生協助患者找方法治療，恢復正常生活。（圖：新北市土城醫院提供）

其實，異位性皮膚炎好發於乾濕季節交替之際、夏天與連續下雨日，病灶特別出現在四肢關節和頭頸部，皮屑多且有濕潤感，皮膚容易滲組織液。反之，乾癬則好發於乾冷的冬天，病灶分布以頭皮部位最常見，也可能長於耳朵後方和四肢，皮屑厚而乾。

曾涵琪表示，異位性皮膚炎8成患者發生在6歲以前的幼童時期，其中約一半病人會持續至成年。發作時影響睡眠、情緒、生活品質、課業與工作，長期放任不管或疾病控制不佳，也容易增加憂鬱、兒童肥胖、氣喘與鼻過敏等共病風險。另外，成人患者還需防範提高心血管疾病、高血壓與惡性腫瘤的併發機率。

而容易被人忽略的是，異位性皮膚炎影響不僅是個人，更是整個家庭與照顧者。一名女中學生，出生沒多久就確診異位性皮膚炎，父母奶粉選用水解配方、家中冷氣常開，斥資添購除濕機、空氣清淨機、除蟎吸塵器、乳膠床和天絲寢具等居家用品。媽媽工作之餘，仍堅持三餐精心準備、無人工添加物的健康餐，就連洗澡的肥皂也是自己製作。

然而，5年前異位性皮膚炎嚴重爆發，身體天天奇癢無比，像猴子一樣狂抓到流血，夜夜不得好眠，皮屑狂掉，加上同學給予異樣眼光，都讓她開始封閉自己。還好，最後是在醫師建議下接受生物製劑治療，才逐漸找回開朗的微笑。

其實，近年異位性皮膚炎治療的進展相當快，特別是針對中重度異位性皮膚炎，臨床醫師可運用的治療武器也越來越多，較新的全身性標靶治療藥物中，小分子藥物為口服劑型，但患者仍須定期抽血監測肝腎功能；生物製劑可用於幼童與成人患者，且不用再定期監測肝腎功能，副作用低。

除了類固醇和口服免疫抑制劑，目前也有全身性標靶治療，曾涵琪呼籲中重度異位性皮膚炎病友不要放棄，只要充分與醫師溝通，配合醫囑，都可以找到適合自己的治療對策，快速、安全且持續地控制發炎，找回正常好膚質和自在人生。

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