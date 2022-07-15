醫師染疫未充分休息 病毒反彈更沮喪

台北榮總兒童醫學部主任牛道明說，千萬不要以爲自己很強，一定不會感染。（記者蘇健忠／攝影）

「千萬不要以爲自己很強，一定不會感染。」這是台北榮總兒童醫學 部主任牛道明染疫後，第一時間想說的話。牛道明在疫情期間接觸許多確診兒童，周遭同事也陸續確診，但他都沒有被感染，還在想「我可能不容易被感染」，未料，竟然確診了，更歷經病毒反彈，一度擔心會重症或死亡，心理承受巨大壓力，建議確診者務必好好休息、維護健康。

牛道明回想感染經過，可能是5月23日到急診室外的綠色通道值班，須穿防護衣、戴多層口罩、手套、面罩等，十分悶熱，整個面罩都是霧氣，應該是口罩沒戴好，一直碰到眼睛，就用手調整了一下，調整前還特別用酒精消毒雙手，不料還是感染了。但也可能是看診染疫病童很多，自身免疫力 不佳就被病毒侵襲。

第7天出關就工作 症狀又來

到了25日、26日，喉嚨開始要痛不痛的，有點被痰哽住的感覺，聲音沙啞，但快篩陰性，就不以為意。沒想到，27日症狀變嚴重，微燒、味嗅覺異常、腰痠背痛、肌肉 痠痛、喉嚨痛、咳嗽、鼻塞，甚至鼻咽管也被阻塞，講話聲音悶悶的，牛道明心想「慘了，莫名奇妙被感染了！」經快篩及PCR陽性確診，Ct值20。

牛道明笑說，身材比較胖的他，BMI為31，屬高風險族群，看診後服用倍拉維（Paxlovid）治療，2至3天後，不適症狀減輕，完整服藥5天後快篩陰性，第7天出關，雖然身體仍感疲憊，但他重新回到工作崗位工作，連續兩天到中正紀念堂兒童疫苗施打站督導。

然而，牛道明又出現肌肉痠痛、打噴嚏、流鼻涕、咳嗽、喉嚨不舒服等症狀，再經PCR檢測，Ct值竟只有18，病毒量比第一次確診更高。他說，這是服藥後未完全殺死體內病毒，加上沒有好好休息，導致病毒量再次反彈，「醫學文獻報告，確診者快篩陰性後，病毒反彈比率約占2%」，沒想到他就是其中之一，可能與自身免疫力不佳有關。

心情低落怕變重症 想媽媽落淚

牛道明因此暫停門診，在家視訊上班，7天後再次PCR檢驗，結果令人沮喪，病情沒有好轉，Ct值仍維持18，此時「心情盪落谷底，變得非常差」，面對病毒反彈，內心既驚訝又沮喪，很憂慮會引發重症，也擔心影響到心臟等器官傳導系統，很怕在看診時會「突然倒下死掉」，但如果遇到了，還真的無法避免。

牛道明說，病毒量持續反彈「並不尋常」，應該是生病後沒有好好休息，這次他請中醫師同學診斷，開立類清冠一號中藥材治療，再搭配吃維他命D、鋅片來提升免疫力，並利用時間多休息，症狀才慢慢好轉。他提醒確診者，一定要完全休息把病養好。

感染期間最讓牛道明感傷的是，不能探望高齡90歲的媽媽，尤其到中醫診所看診那天，媽媽家就在診所旁邊，但避免媽媽擔心，不敢打電話給媽媽，只能站在媽媽家一樓「想著媽媽」，一下子就哭了出來，「真的很難過，為什麼讓自己感染成這個樣子。」頓時讓他感觸良多。

牛道明說，居家隔離時，喉嚨不舒服不想說話，就多喝水、多休息、多吃高蛋白質食物，太太會煮雞湯、鱈魚、牛小排等，提升免疫力。不過，染疫後味嗅覺異常，吃東西感覺味道很惡心，幾乎吃不下，雞湯、雞肉都是強忍著吃。「唯一沒有改變的味道，就是蘋果，所以吃了很多蘋果。」

21天才康復 癒後努力減肥

確診後牛道明最大感受，「健康真的很重要」。歷經染疫21天康復後，他想「該減肥了」，希望從現在87公斤減到75公斤。不過，染疫後仍感覺容易疲累、肌肉痠痛，現在晚上6點多回家後會先躺30分鐘，待恢復體力後，再起床吃飯、做事，希望持續多休息，把身體準備好，以便走更長遠的路。