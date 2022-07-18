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半夜「胃食道逆流」難入眠？醫：墊高枕頭、向左側躺

健康醫療網／記者林哲遠報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

近年來胃食道逆流疾病的病患數日益增加，夜晚入眠時「火燒心」、夜咳令人難以入眠。花蓮慈濟醫院腸胃內科醫師林霖解釋胃食道逆流成因與症狀，並分享緩解症狀的方式與飲食守則。

胃食道逆流成因？

林霖指出，部分的胃食道逆流與生活習慣包含，抽菸、喝酒、咖啡、茶、油膩等刺激性食物有關，主要是胃酸從胃部逆流上去，造成食道侵蝕。此外，若賁門較為鬆弛或是肚子太大、腹壓太高像是肥胖和懷孕，以及括約肌較無力、橫隔膜疝氣等，胃酸也容易逆流到食道。

針對「賁門」林霖解釋，為食道與胃入口交接處的括約肌，負責在進食、吞嚥時「開門」，使食物從食道順利進入胃裡，在食物進入胃後「關門」。關閉是為了防止胃部蠕動時，胃酸和內容物逆流回食道，隔絕其對食道黏膜的傷害。

胸口、胃部灼熱感為典型症狀

胃食道逆流症狀最常見的症狀通常是「火燒心」，林霖說明，胸口有灼熱的感覺，或是胃部有灼熱的感覺，有部分人會感受到有胃酸逆流上去，較嚴重可能會逆流到喉嚨處。非典型症狀則有，慢性咳嗽、喉嚨卡卡的、口臭、胸部疼痛等，導致有些民眾可能會去看心臟科、耳鼻喉科排除掉非胃食道逆流所造成的才會來腸胃科就診。

緩解症狀：睡眠時墊高枕頭、向左側躺

至於治療的方式，林霖表示，藥物治療方面分為幾類，民眾常在藥局購買的中和胃酸的制酸劑主只能暫時緩解症狀，無法治療胃食道逆流，主要用來治療的藥物分為組織胺阻斷劑與氫離子幫浦抑制劑，上述2款藥物都是藉由抑制胃酸分泌達到症狀的改善。

針對非藥物的舒緩方式，林霖建議，病患要改善生活習慣，不要吃太飽、吃太油，要多喝溫開水。有些病人在夜晚時症狀會特別嚴重，所以盡量不要吃宵夜，睡覺時也可以把枕頭墊高、讓身體向左側躺並穿著寬鬆的褲子。

減少攝取太油、太酸食物

林霖也提醒，在日常中若要預防胃食道逆流發生，建議避免抽菸、喝酒、咖啡、茶等刺激性飲食習慣，也要減少攝取油膩食物、甜食、汽水等；以及酸性食物包含，檸檬、柳丁、醋、葡萄柚等。

【延伸閱讀】

你吃對胃藥了嗎？　食藥署解析注意事項

詳解胃食道逆流　僅三成患者服成藥有效

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54390

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