孩童愛吃垃圾食物 7成因情緒性進食

孩童愛吃垃圾食物，有時候是「情緒性進食」。(本報資料照片)

調查顯示，有超過八成的9至12歲學童會在放學到睡覺會再進食，其中超過九成選擇不健康零食，包括糖果、餅乾、巧克力、炸雞等。此外學童並非因為肚子餓才吃，有高達七成是因為「想吃」、「吃了會開心」等情緒性進食。

上述再進食學童，以放學後至晚餐前占五成最多，晚餐後吃宵夜者占三成次之；從飲食內容分析，發現超過九成是不健康零食，如零食包／餅乾、糖果／巧克力、蛋糕／麵包、炸雞／薯條、冰淇淋、熱狗／香腸，七成為不健康飲料，包含奶茶、紅／綠茶、可樂／汽水、運動飲料、乳酸飲料、瓶裝果汁。

調查也發現，學童並非全然因肚子餓而吃，高達七成以上學童是因「想吃」或「吃了會變開心」而吃；進一步分析零食飲料來源及學童健康意識發現，不健康的點心與飲料超過七成由家人提供、年紀越長自行購買及選擇到不健康零食飲料比率越高，健康意識較低的學童天天喝飲料的比例較高。

台灣癌症 關懷基金會董事長陳月卿表示，調查中最值得注意的是，有七成的小朋友顯示「情緒性進食」，也就是因為想讓自己開心、減輕壓力而進食。

另外，有部分原因是食物上癮，因為高油、高糖的食物及含有咖啡 因的食物，都很容易上癮，而養成每天吃喝的習慣。這兩種因素都是造成肥胖 重要的原因，更糟的是，這種飲食習慣可能會一直延續到成年，使兒童小時候胖，長大更胖。

癌症關懷基金會營養師楊川瑩表示，學童隨著年齡成長，自行購買餐食頻率增加，應盡快透過飲食教育，建立學童正確飲食觀念與習慣。

楊川瑩三招健康點心選購法：

第1招「高營養密度」：高營養密度食物特點為原型食物及加工少，含有較豐富營養素，例如：地瓜、優酪乳、豆漿、包子等。

第2招「油糖鹽量少」：點心熱量不宜過多，應避開高油鹽糖食物，避免攝取過多熱量造成肥胖，購買前透過營養標示審視商品，以標示規則來說，排在愈前面的就是代表含量愈高，例如：食材排序第二順位是糖，那麼可推斷這個產品就含糖比例較高。

第3招「食物種類多」：儘量在六大類食物中選擇雜糧類與豆魚蛋肉類來做搭配，可以獲得更多更全面營養素。