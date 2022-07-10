【食力】壓力大釀胃食道逆流？中醫師：6大食物照顧你的胃

你會動不動就咳嗽、聲音沙啞不舒服？甚至飯後出現「火燒心」的灼熱感嗎？在台灣，做過胃鏡檢查的，每4人就有1位有胃食道逆流問題，尤其是最近阿利博士的門診病患，因新冠確診或者擔心確診的朋友，由於生活節奏改變以及服用不少中西藥物，胃食道逆流患者增加不少。

胃食道逆流有2種典型、6種非典型症狀

有2個典型症狀與6個非典型症狀，胃食道逆流症的症狀五花八門，大部份的人都有典型症狀，少數人則因為症狀非典型，而容易被忽視：

一、胃食道逆流的典型症狀：

1、火燒心（heartburn）或心口灼熱：是最常見、也最典型的症狀，從胃朝頸部、會有灼熱的感覺。

2、酸液逆流：感覺喉嚨有液體跑上來。

二、胃食道逆流的非典型症狀：

有下列症狀者，建議先找各專科醫師排除其他器官的疾病後，如果還是找不出病因時，再轉診至胃腸科檢查：

1、慢性喉嚨發炎：有可能是胃酸長期逆流侵蝕所導致。

2、慢性咳嗽：有可能是胃酸刺激氣管所產生。

3、氣喘：當胃酸嗆到支氣管時、會造成支氣管痙摩，而產生類似氣喘的症狀。

4、喉嚨異物感：「好像有一顆蛋一直吞不下去」，這在中醫的醫學 名詞是「梅核氣」。

5、胸痛或胸悶：如果已經排除心臟方面的疾病，則再進一步考慮胃食道逆流。

6、嗝氣：如果長期都在嗝氣，可別認為只是打嗝，胃食道逆流初期症狀，往往只有氣體被嗝出來，慢慢地連胃酸及食物都可能跑上來。

長期未改善胃食道逆流症狀，有可能會致癌？

的確有可能致癌的！許多胃食道逆流患者因為症狀輕微或非典型，以為只是小小的不舒服忍一忍就過去了，但是由於食道長期被胃酸侵蝕，有可能會造成食道潰瘍、食道狹窄，甚至造成吞嚥困難，長期下來食道上皮細胞長期被胃酸破壞，而產生細胞變性，導致「巴瑞特氏食道」（Barrett’s Esophagus），長期下來會增加罹患食道腺癌的機率。

造成胃食道逆流的主因是食道括約肌鬆弛

主要原因是食道括約肌鬆弛了！正常情況下食道括約肌在沒有進食時，應該呈現關閉狀態，當吞嚥、食道蠕動時再打開，並將食物送進胃裡。但是胃食道逆流症患者的食道括約肌關不緊，造成胃部裡的食物或胃酸容易跑到食道來。

胃食道逆流常見的時間有飯後及夜晚兩種，有些人是在吃完飯後胃酸分泌旺盛，胃酸就容易嘔上來。另外一些人則是因為晚上睡覺時平躺的姿勢，胃酸逆流到食道裡。

至於造成食道括約肌張力鬆弛原因，大致上有：

1、生理構造：年紀大、肥胖、食道疝氣等。

2、藥物：某些治療氣喘、高血壓 的藥物，有可能造成括約肌鬆弛。

3、食物：油脂類、巧克力、薄荷類、甜食、菸、酒等食物。

中醫如何治療胃食道逆流？使用制酸劑中和、調整體質

一般而言，中藥處理本病的原則是「急則治其標」：使用一些天然制酸劑，例如：烏賊骨、牡蠣等等，中和胃中過多的胃酸，以及「緩則治其本」、調整病人的體質。

臨床上，比較常見的體質類型有下列幾類：

1、胃熱型：病患容易怕熱、常常口乾口苦、煩躁易怒、腹脹伴有胃酸逆流，這是屬於胃熱型，可以用黃連、吳茱萸、丹皮、梔子、白芍等中藥來改善。

2、胃寒型：一吃生冷食物或天氣冷即感腹脹，喝溫水或保暖腹脹則減輕，這是屬於胃寒型的體質，可以使用附子、高良薑、香附、砂仁陳皮、吳茱萸等中藥來改善。

3、氣滯血瘀：一生氣就會胃痛、腹脹，腹脹時會牽連兩邊脅肋處，這是屬於氣滯血瘀型的體質，可以用蒲黃、五靈脂、當歸、丹參、乳香等中藥來改善。

4 、肝氣鬱結：病患工作壓力大、平時容易胸悶、胸脅脹痛，一生氣就更不舒服、脈象弦緊，這種體質，可以柴胡、香附、枳殼、川芎、芍藥、甘草等中藥來改善。

頂多喝「綠色」咖啡！一般建議咖啡因攝取量：成人不超過300毫克、孕婦不超過200毫克，12至18歲的青少年則應在100毫克以內，12歲以下孩童需避免攝取咖啡因。衛生福利部《連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定》：現場調製的咖啡需有咖啡因含量之標示，並以顏色區別每一杯咖啡因的含量：紅色含有201毫克以上、黃色含101～200毫克、綠色則低於100毫克的咖啡因；但是我是比較寬鬆的醫生，雖然胃食道逆流患者，一般醫生不建議喝咖啡，但是我總覺得生活壓力大，不喝點總是心情難過，所以阿利博士認為您的胃食道逆流當下不嚴重、買杯綠色咖啡、喝一口，感覺一下、人生美好，ok的啦！

不含咖啡因的花草茶比較好嗎？花草茶怎麼喝才適合？

大部分的花草茶不含咖啡因，而且由於獨特的香氣，在提振精神上不會比咖啡差太多，不過如果要提神又能養生，我建議要用「複方」的概念來使用花草茶，有點像中草藥，每個單味中草藥都有優缺點，例如人參單用可以升壓補元氣，不過久用或大量使用人參，恐怕會導致火氣大高血壓的疑慮，所以花草也是建議「複方」，搭配其他花草的概念來使用，我推薦下列這3種花草：補氣的南非博士葉、放鬆情緒的洋甘菊、退火的麥茶。

1、補氣的南非博士葉：

有兩種，直接乾燥的生葉、呈現亮綠色，另一種是經發酵後顏色呈紅棕色，這兩種香氣都有點香甜，搭配人參鬚、羅漢果，對於上班族、需要長期注意力（例如開車），這個茶飲的提神效果都相當不錯。

2、放鬆情緒的洋甘菊：

洋甘菊（Chamomile）主要分為兩種，分別為德國洋甘菊(Chamomilla recutita)及羅馬洋甘菊(Chamaemelum nobile)，洋甘菊中多樣的萜類及黃酮類物質，在德國傳統醫學上，常被用來治療緊張、失眠、咳嗽、支氣管炎、口腔潰瘍等疾病，搭配茉莉花與玫瑰花一起飲用，可以放鬆緊張的情緒，適合考生、情緒壓力不小的朋友，可以讓思緒思考能力更清明。

3、 退火的麥茶：

麥茶是夏天非常適合飲用的飲料，喜歡喝茶葉茶、但是又擔心咖啡因、有胃食道逆流的朋友，不妨搭配枸杞、紅棗，這款茶喝起來帶有麥子香味卻有點甜，好喝、提神又能解渴。

中醫師推薦6大類食物照顧你的胃！

1、高麗菜：高麗菜當中有維生素K1和維生素U，含有抗潰瘍因子，可修復體內受傷組織，可保護胃腸黏膜，經常食用可減少胃部不適，打高麗菜汁飲用也是好方法。

2、南瓜：含大量果膠，可保護胃壁，減少潰瘍。

3、木瓜：木瓜在中醫屬於顧胃緩筋、健脾胃，木瓜含木瓜酵素，有助於分解並加速蛋白質吸收，可緩解消化不良和胃炎。

4、山藥：中藥界常用藥材，可健脾胃益腎氣、保護胃壁、促進食慾。

5、薑：這個世界兩大古老醫學「中國中醫學」與「印度阿育吠陀醫學」都超級愛用薑，薑可促進血液循環，緩解天氣寒冷造成的胃痛。

6、秋葵：愛吃生魚片的朋友、一定不陌生這個食材，秋葵果實間有果膠和糖類組成的黏液，可保護胃壁，防止便秘，是健胃潤腸的好食材。

照顧胃從飲食做起，胃食道逆流這些食物少吃

1、平時要避免菸酒、咖啡、茶、辛辣等刺激性食物。

2、空腹時少喝碳酸飲料。

3、少吃甜食、油炸、高脂飲食以及酸性食物，如柑橘類水果、醋等，以免胃酸大量分泌。

4、少吃難消化的糯米、芹菜、竹筍等粗纖維，動物的筋皮部位，以免逆流症狀更嚴重。

5、吃完東西不要立刻躺平，因為平躺的姿勢，胃部的東西更容易逆流到食道。

6、睡前2至3小時不要吃東西，夜晚型的患者更要戒掉吃宵夜的習慣。

7、不要穿太緊的衣服，這樣會增加胃部的壓力，使得食道括約肌更無力抵抗。

醫師建議有症狀先找西醫診斷，再找中醫調身體

平時如果有火燒心（heartburn）或心口灼熱、或者胃酸逆流症狀，建議找西醫先診斷，必要時醫師會處方制酸劑、組織氨受體拮抗劑或者黏膜保護劑，再找中醫調整，改善容易胃食道逆流的體質，正確使用花草茶、養成良好生活飲食習慣，阿利博士老話一句：「平時養成好習慣，有病請您找醫生。」自然健健康康輕輕鬆鬆、品味人生。(本文授權轉載自食力)