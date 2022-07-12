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使用防窺保護貼 3大族群更傷眼

陳雨鑫
避免傷眼和近視加深，年紀大、重度使用3C、高度近視等三大族群不要使用「防窺保護貼」。(Getty Images)
避免傷眼和近視加深，年紀大、重度使用3C、高度近視等三大族群不要使用「防窺保護貼」。(Getty Images)

手機貼保護膜幾乎已成為民眾的日常，有些民眾為避免他人窺探使用手機時的內容，會選擇使用「防窺保護貼」，但貼了保護貼後，光線變暗，角度只要錯誤，可能連使用者都無法看到手機內容。台灣三軍總醫院眼科部一般眼科主任呂大文表示，防窺保護貼是使用偏極光的原理，不只會增加眼睛的疲勞，還會讓近視度數增加，建議年紀大、重度使用3C、高度近視等三大族群不要使用。

呂大文指出，防窺保護貼的原理為偏極光原理，當自然光反射到玻璃面板上時會產生反射，反射光會產生不同分量的光線叫做偏極光。這樣的原理也讓光源限制在某種特定的角度才能看得到，通常是從50度角到60度角之間，往往使用者在看螢幕時，就看不到內容。

呂大文表示，這種偏極光，因為是不同分量的光線，當眼睛吸收這些光線時，會感到相當吃力以及負擔，原本就已經戴眼鏡的人，更容易因為使用防窺保護貼感到吃力。通常使用超過30分鐘，眼睛就會明顯痠痛，即使看遠方一段時間，模糊的視力也很難馬上恢復。建議只要出現這種狀況，就不再適合使用防窺保護貼。

台灣長庚醫院北院區視網膜科主任黃奕修指出，偏極光對於眼睛不會直接造成傷害，短波長的光線才會，但偏極光確實會讓用眼吃力，而防窺保護貼更大的問題是「亮度」，亮度太暗瞳孔必須放得更大，當瞳孔放得更大時，有害光進去眼睛的機率會增加。如果防窺保護貼正常使用，亮度夠亮，正常來說，不至於對於眼睛傷害太大。

呂大文說，使用防窺保護貼的民眾，通常比較容易造成眼睛疲勞、眼睛乾澀，不建議原本眼睛狀況不佳的民眾使用。近視度數深的民眾，近視會更加深，年紀大者容易出現乾眼症，重度使用3C的民眾，如果原本沒有視力問題，可能會因此出現遠視的狀況。

呂大文指出，防窺保護貼可以採取「特定時機」使用，特別不想讓人看到的內容時，再掛上去電腦或是手機使用，如果是要每天都使用，對於眼睛的傷害會持續累計的增加，保護貼仍建議使用一般的規格即可，無需長時間「防窺」。

黃奕修表示，眼睛痠痛時，不建議做「護眼操」，護眼操是指按壓眼睛周圍，但是按壓眼睛周圍若是力道過大，很容易造成眼睛出現問題，最好的方式還是閉眼休息，降低用眼的時間。

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