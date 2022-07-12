偏頭痛飲食 多補充鎂、鈣、B群

偏頭痛發作時，大腦宛如未爆彈一般，令人痛苦萬分、苦不堪言。(Getty Images)

偏頭痛發作時，大腦宛如未爆彈一般令人痛苦萬分、苦不堪言，除了藥物治療外，日常生活中哪些食物會加劇偏頭痛症狀？哪些又能緩解疼痛？

世界衛生組織（WHO）將偏頭痛列為全球前20大失能疾病之一，全世界盛行率更高達7%至16%，嚴重偏頭痛造成的失能程度堪比失智 症、四肢癱瘓，反覆發作的偏頭痛還會造成腦心血管疾病 風險增加。

叮噹營養師戴岑樺說，造成偏頭痛的原因可能是身體缺乏一些維生素、礦物質，加上現代人常常待在冷氣房導致排汗不夠，降低了新陳代謝作用；此外，有研究指出，有頭痛、偏頭痛的患者，通常血液中的生物胺濃度較高，生物胺引起頭痛機制，可能與身體內缺乏二胺氧化酶( diamin oxidase )有關，含有生物胺的氨基酸包含組胺酸，酪胺酸，絲胺酸等胺基酸。

戴岑樺建議，減緩偏頭痛要避免兩大類食物，第一是「3C食物」，包含起司、巧克力、柑橘類等，這些食材含酪胺酸，而酪胺酸是一種非必需胺基酸，可能會造成人體的血管容易收縮、痙攣引發偏頭痛問題；第二是「加工食品」，包含香腸、熱狗、火腿、肉絲等，這些食品內含有亞硝酸鹽來做防腐功用，而亞硝酸鹽會讓人體血管收縮、擴張，導致偏頭痛容易發生。

戴岑樺表示，鎂可以幫助調節血流和放鬆肌肉 ，含鎂的食物有腰果、杏仁與香蕉等，也可以補充小魚乾、黑芝麻、牛奶等含有鈣質的食物；此外， 維生素B群、魚油等保健食品也可以做補充，例如鮭魚、深海裡頭的Omega-3可以促進腦部循環、抗發炎，B群的食物則有菠菜、燕麥、全穀類等食物。

偏頭痛意味著頭皮的緊繃度是高的，通常頸部、肩膀的肌肉也是緊繃的，導致血液送不上去，因此引發一些偏頭痛問題。戴岑樺分享，民眾可以做一些舒緩肩頸的運動，養成有氧運動、重量訓練的運動習慣，都會對健康有所幫助。(本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/)