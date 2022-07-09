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夏天這段時間敷「三伏貼」 助新冠康復者調養

游振昇
「三伏天」貼三伏貼，可達「冬病夏治」的效果。（本報資料照片）
「三伏天」貼三伏貼，可達「冬病夏治」的效果。（本報資料照片）

中醫有「冬病夏治」的觀念，為增強抵抗力，也會在夏天最熱的「三伏天」敷貼「三伏貼」，加強體內的代謝循環，改善呼吸道疾病，醫師表示，「三伏貼」除了增強抵抗力外，也可協助新冠確診者康復後身體的調養。

台灣童綜合醫院中醫部洪晨昕主任表示，今年歲次是壬寅，在陽曆7月16日進入初伏，之後的一個月內就是三伏貼的時節。

陸續有康復者出現染疫後產生的後遺症（長新冠）現象，影響康復者的身體或心理狀態，包括極度疲倦、胸痛胸悶、記憶力和注意力問題，也就是「腦霧」、關節痛，以及其他心臟、肺、腎臟和腸道損害和心理健康問題；根據英國國家統計局的數據，全英國大約有150萬人受到長新冠困擾超過四周，其中超過七成在三個月還有類似症狀，甚至有將近五成患者距離確診至少超過一年。

童綜合醫院中醫部洪晨昕主任將藥餅敷貼在合適的穴位上。（圖：童綜合醫院提供）
童綜合醫院中醫部洪晨昕主任將藥餅敷貼在合適的穴位上。（圖：童綜合醫院提供）

洪晨昕主任指出，從中醫的觀點，病後正是滋養身體的關鍵時機，三伏貼是一種穴位敷貼療法，利用一年最為陽氣充足的時節，以藥餅敷貼在合適的穴位上，藉由溫陽藥力從身體深處將病邪外透，讓身體受損的機能得以恢復平衡，避免當季節交替，或是身體再度面臨壓力事件時誘使病邪復發，以此達到預防保健的目的。

洪晨昕主任呼籲，雖然三伏貼可以調息身體，但是孕婦、一歲以下幼兒或正值急性發炎感染等患者，不太適合此治療，因為三伏貼是透過皮膚吸收藥性，使陽氣得以深入，所以敷貼的藥餅會有一定程度的刺激性，對平常容易皮膚敏感的人來說是較不適合的。

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