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確診留「長新冠」後遺症 中醫調理+穴道助改善

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

25歲李先生平時有運動習慣，身體強健，但因工作常需接觸不同的人群，不幸確診新冠肺炎（COVID-19）。沒想到於隔離期滿後即便過了好幾個禮拜，仍時常覺得喉嚨有痰、會突然想咳嗽、合併胸悶易疲倦等症狀，覺得身體狀態大不如前，於是求診於中醫康復門診，經服用中藥與穴道按壓，一周後即有明顯改善。

服藥一周改善 咳嗽頻率降低

台灣台南市立醫院中醫醫師趙念廷診斷，認為是餘邪未盡合併氣陰兩傷，經體質辨證給予適合處方，李先生服藥第一周後便覺得咳嗽頻率明顯減少，痰也較好咳出來，而後持續門診追蹤治療，身體逐漸回復到先前的狀態。

「長新冠」症狀 咳嗽有痰、呼吸費力

趙念廷醫師指出，一般而言「長新冠」指的是症狀持續了大約一個月卻仍未消除的情況，常見症狀包括像是感冒沒完全好的感覺，如一直覺得喉嚨有痰、咳嗽不止、呼吸費力、胸悶感、頭痛等；此外也可能會出現其他如腦霧、失眠、注意力和記憶力下降、腹瀉、嗅味覺異常等症狀。

按摩「豐隆穴」每天三次 改善新長冠不適

而在減緩不適症狀與修復體質，中醫可以達到適切的療效，針對患者覺得痰多的狀況，除了搭配中藥治療，趙念廷醫師也建議可以配合按摩「豐隆穴」，該穴為胃經的穴道，其位置在小腿外側，當外膝眼（犢鼻）與外踝尖連線之中點，以指腹按壓穴道，力道由輕漸重，以有痠脹感為佳，按壓3-5分鐘後可稍休息換另外一邊，左右各按壓一次為1組，一天可按壓1-3組，可化痰祛濕，對於改善新冠後遺症的痰多不適感有良好功效。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54316

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