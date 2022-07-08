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3招顧好腸道 預防熱中暑 

健康醫療網
熱傷害嚴重程度可依序分為熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭與中暑。(Getty Images)
熱傷害嚴重程度可依序分為熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭與中暑。(Getty Images)

夏天到了，無論是外出或是旅遊的民眾要注意，別一個不小心中暑囉！當人體處於炎熱環境過久或是身體喪失正常散熱機制，就可能造成熱傷害。

營養師廖婉如、何埻安為大家整理常見的熱傷害的成因、症狀及處置，而且「熱中暑」其實和「腸道健康」息息相關，嚴重甚至可能凝血異常、器官衰竭等，因此平時一定要顧好腸道。

熱傷害嚴重程度，可依序分為熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭與中暑。

熱痙攣（Heat cramps）：若長時間在高濕熱環境下活動流汗，補充過多的開水卻忘了補充電解質，使身體電解質流失且不平衡，進而出現肌肉痙攣、抽筋疼痛，甚至嘔吐等症狀。

熱暈厥（Heat syncope）：當在炎熱環境中長時間站立時，身體為了散熱使皮膚和血管擴張，當血液因久站而回流不順就可能使腦部血流暫時不足，因而發生暫時性暈厥等症狀。

熱衰竭（Heat exhaustion）：當人體大量流汗又未能及時補充足夠之水分和電解質，就容易導致血液循環衰竭，可能的症狀有大量出汗、身體無力、頭暈、頭痛、血壓降低等，嚴重時容易演變為中暑。

熱中暑（Heat stroke）：可細分為傳統型中暑（classic heat stroke）與勞動型中暑（exertional heat stroke），傳統型多半發生在對環境氣溫濕度改變的適應力較差的族群，如老人、小孩及慢性病患者；勞動型多半發生在需長期於高溫高熱環境中活動者，如勞工、農夫與運動員，因此也可稱為運動型中暑。

中暑恐引發休克、甚至死亡

中暑時皮膚因體溫調節中樞功能異常，患者除意識不清外體溫甚至超過40°C，未及時處理可能引發休克、心臟衰竭、橫紋肌溶解，甚至是死亡。

遭遇熱傷害 盡速送醫

遭遇熱傷害時，該怎麼辦呢？有下列幾種處理方法：

陰涼：至陰涼處休息，避免太陽直射。

脫衣：脫去多餘衣物，讓身體維持舒適。

散熱：可用濕毛巾擦拭身體，或敷冰毛巾在頸部、腋下等處。補水、補電解質：若意識清楚，協助患者補充水分和電解質。

送醫：若情況嚴重，不要猶豫盡速送醫!

預防熱中暑可以怎麼做？其實跟腸道健康有關哦！

在2020年發表在Nutrients的研究指出，疲勞性熱中暑（EHS） 是一種危及生命的徵狀，它會導致體溫調節失常，其中它會影響血管的收縮，影響身體血流，導致神經、器官壞死。

人類的腸道當中存在很多神經叢及免疫細胞，在身體處於熱中暑的狀況，所以在血流降低的情況很容易使腸道蠕動下降，並且使腸道細胞受傷，造成腸道的屏障受損，此時免疫反應被激發，且也影響到腸道細菌增生並且轉移到肝臟，就會使人有發燒、嚴重者會導致：凝血異常、器官衰竭的症狀。

腸道保健 降低發炎反應

1.槲皮素：類黃酮含量豐富植化素，已經被研究證實可以維持腸道屏障的健康，並且他也算是血管舒張因子，降低血管壓力，有助於降低熱中暑後的發炎反應。通常它存在新鮮的蔬果當中。

2.益生菌：研究指出日常好菌的補充也是維持腸道健康重要的關鍵因素：可以吃一些優格、泡菜補充好菌。

3.益生質：為益生菌的食物，它能使好菌營養並定殖在腸道。

補充電解質 維持身體水分

1.運動飲料：電解質飲品，可以維持住身體水分，也能補充體力。

2.瓜胺酸：幫助一氧化氮生成，舒張血流，不破壞腸道屏障，下降發炎反應。富含瓜胺酸的食材：西瓜。而在中醫也有提及，西瓜可以解熱消暑。（本文由「健康醫療網」提供http://healthnews.com.tw/）

炎炎夏日，要當心別中暑了。(Getty Images)
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