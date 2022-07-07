與病毒和平共存 打造生活新常態

每天喝2-3杯咖啡的人與每天少於1杯的人相比，COVID-19之感染率降低10%。(Getty Images)

根據世界各國的專家學者分析，未來新冠病毒將會流感化，不要再執意清零，而是要重新思考怎麼與病毒共存。所以生活要做全新的考量與適當的因應所謂新常態(新正常生活)(New Normal)。事實上，在這段疫情 期間，很多專家學者也對生活方式(如飲食、運動、睡眠、保健食品等)都有很多的探討。以下本文根據各國的醫學 期刊的實證醫學研究報告，綜合整理與讀者分享。

1.正確的飲食可以增強免疫力，對抗新冠肺炎嗎？

根據日本大阪大學Dr.Hibino及美國哈佛大學Hayashida 4月在營養醫學期刊(Nutrients)發表，認為地中海飲食其飲食成分，具有抗發炎及抗氧化作用，可減低COVID-19之症狀，此外他們也指出以糙米、米糠等全榖物為主食的國家，其腸道中好的益生菌會增加，可以分泌較多之短鏈脂肪酸穩定先天性免疫，比起麵食國家症狀較輕。

2.哪些維生素與COVID-19有關？

根據研究，認為靜脈注射維生素C可藉由抑制過度活化的免疫反應提高COVID-19患者存活率，但這還要大型研究才能證實。很多研究指出，人體體內血液中維生素D低的人，其罹患COVID-19風險較高，因確診的住院率、ICU住院率及死亡率較高，此外根據Louca P及Ling SF等人的研究報告指出，每周補充Vit.D超過三次並持續三個月，COVID-19感染風險降低9%，高劑量Vit.D3之加強治療，亦可降低死亡率。至於VitD亦可藉由曬太陽及運動獲得。

3.礦物質及Omega3脂肪酸與COVID-19有關係嗎？

根據德國學者Semba RD研究，發現血液中硒量足夠的話，確診患者恢復較快，死亡率比較低，所以多攝取含硒較多的食物，應是可行，如大蒜、堅果、南瓜等。至於鋅會參與體內許多免疫反應，如缺乏鋅，則感染COVID後比較會有味、嗅覺異常，如鋅足夠的話，則有抑制新冠病毒複製的功效；大都存在於魚貝類、肉類、全穀類、堅果及乳製品中。至於Omega-3脂肪酸是否建議食用，根據多項研究指出Omega-3脂肪酸具有抗氧化、抑制發炎及抗病毒作用，如Doaei等人之小型雙盲隨機臨床試驗證實，每兩周服用1公克Omega3之重症患者其存活率會較高，其存在於高脂肪深海魚類及堅果等食物中。

4.夜間充足的睡眠可以減少COVID-19感染嗎？

根據Kim等人在英國內科醫學雜誌2021年之期刊發表，他們發現包括英、美、德、法等六國的統計，晚間睡眠延長一小時，則減少12% COVID-19感染之機會，如果白天多睡一小時反而增加6%COVID-19感染的機會，至於嚴重睡眠障礙的人，比常人高出88%之感染機會，所以要有充足的夜間睡眠及保持良好睡眠品質非常重要，可以減少COVID-19之感染機率，至於每天有過勞現象的人，其得感染的機會高於常人2.6倍。特別第一線的醫療工作人員，暴露在高危險地區不宜過勞。

疫情期間，很多人都會擔心喝咖啡、喝茶與新冠肺炎有關嗎？根據2021年義大利的官方統計，在疫情期間喝咖啡的人比過去高出54%，此外在其他國家喝茶及喝咖啡的比率也增加。根據美國西北大學Marilyn Cornelis領導的研究團隊利用英國人體生物資料庫約4萬名成人追蹤分析，發現咖啡具抗發炎及抗氧化作用，飲用咖啡與發炎生物指標CRP、IL-6及TNF-1有關，而這些指標亦與COVID-19之嚴重度及死亡率有關，這些生物指標，喝咖啡者會降低，所以喝咖啡是不錯的選擇，此論文發表於2021年Nutrients的期刊，論文中指出如果每天喝2-3杯咖啡的人與每天少於1杯的人相比，COVID-19之感染率降低10%。此外亦證實如果喝咖啡再加上多攝取蔬菜可降低更高的感染率。

至於喝茶方面，有更多的期刊報導，大部分都是正面的，包括綠茶及紅茶，都認為茶含有很多酚類(polyphenol)，其實多酚包括很多不同的化合物如EGCG、TF、TF2b、TF3等，這些多酚化合物，分別作用在新冠病毒不同的位置，甚至也會作用在人體細胞之ACE2受體上，其作用就是可以阻止病毒進入人體內，或阻止病毒複製，所以茶可以預防感染或減緩症狀，是有學理根據的。到目前為止，在疫情期間喝咖啡或茶，各國學者都持肯定的看法。另外最近很多學者發現，新冠病毒除了對肺部表皮細胞影響以外，還會影響腸道黏膜細胞及腸道好菌，即所謂「腸肺軸」，但茶含有多酚可以保護腸黏膜，進而使好的腸道細菌增加，透過「腸肺軸」，反而使肺部比較不會受損，可使症狀減輕，咖啡亦可能有此作用。

6.補充益生菌與COVID-19有關係嗎？

最近在美國杜克大學醫院Dr.Paul E. Wishmeyer發現針對有家庭接觸者並在7天內確診後隨機分配兩組各91人，一組給予乳酸菌。使用28天，結果發現，服用組只有26.4%有症狀，而安慰組則有42.9%人有症狀。另外，香港中文大學及瑞典卡羅林斯卡學院亦有同樣的發現。總之，攝取益生菌會引發一連串的免疫調節作用，全身的腸黏膜免疫力因而提升，再透過「腸肺軸」使呼吸道的表皮細胞，也可以活化免疫作用，對新冠肺炎的症狀亦可減緩。

7.運動對於COVID-19的實證研究

目前為止，很多報告指出「持續性的運動」(每周60-149分鐘)的活動，可以使COVID感染症狀較輕，也使確診者一般住院及ICU住院比率降低，根據南非Steenkamp等人在英國運動醫學的期刊發表，此報告是回溯性觀察研究，總共收集6萬5361名研究個案，發現過去低度身體活動者(共1萬3366人)，當作基礎組，中度(每周運動60-149分鐘，共2萬2526人)及高度(每周≥150分鐘，共2萬9469人)，分別均可以降低住院率、重症率及死亡率從15%至65%不等，可見運動對抗新冠肺炎的症狀改善有其重要性。南韓首爾大學Dr. Dong等人，針對2015-2019進行健康檢查的民眾，比較確診COVID-19的重症風險，結果發現肌力加上有氧及適當強度之運動均有顯著助益，可以降低重症比率及死亡率。

眾所皆知，COVID-19的病毒，應該不會消失，將來的新冠病毒，可能會像流感一樣季節流行，而且病毒變種會變化很快，遠大於人類可回應的速度，唯一能做的，就是保持戒慎恐懼的心理，學習與病毒和平共存。

如上所述，生活無非與食衣住行息息相關，所以疫情之後，如何因應，怎麼樣的飲食？怎樣的運動及睡眠？如何選擇保健食品，如何提升免疫力，應該是要正視的議題。

(取材自元氣網，作者為乳癌防治基金會董事長、台大醫學院名譽教授)