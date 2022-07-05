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男性顧小孩、做家事有益身心 專家：降低自殺率

許政榆
最新研究發現，若男性「投入時間」在照護子女、家務事上，有助於身心健康，也降低自殺率。（本報資料照片）
最新研究發現，若男性「投入時間」在照護子女、家務事上，有助於身心健康，也降低自殺率。（本報資料照片）

傳統「男主外，女主內」觀念，男性總扛著賺錢養家壓力，導致自殺率高於女性。隨著家庭性別角色分工逐步調整，最新研究發現，若男性「投入時間」在照護子女、家務事上，有助於身心健康，也降低自殺率。台灣兒福聯盟認為，除了爸媽共同分擔家務，親子一起做家事，更能創造三方利多。

韓日男性做家務 明顯偏少

台灣陽明交通大學教授、台北市立聯合醫院松德院區身心醫學科主任陳映燁，與美國、香港學者合作研究，以經濟合作暨發展組織（OECD）數據資料，分析20個國家的男性投入家庭照顧及失業、自殺率間關係，並發表於「社會精神病學和精神病學流行病學」期刊。

研究指出，男性花費在照顧、接送小孩、採買等家務事的時間，南韓、日本等國男性投注時間較少，平均每日男性花費半小時，但女性卻是3小時；西班牙、挪威等國家，男性每天平均花1個半小時，女性約花2個多小時做家事。男性自殺率比較，南韓、日本每十萬人約有40人左右，西班牙、挪威等男性每十萬人小於20人，明顯較低。

最新研究發現，若男性「投入時間」在照護子女、家務事上，有助於身心健康，也降低自殺...
最新研究發現，若男性「投入時間」在照護子女、家務事上，有助於身心健康，也降低自殺率，圖為示意圖。（路透）

父母家務分工 華人仍傳統

陳映燁探究原因說，過去男性的角色多侷限在賺錢養家，若失去工作變成重大打擊，頓失社會地位及收入。但如果男性投入家務，可讓性別角色「多元化」，不侷限在外拚搏的陽剛角色，也能照護子女、父母等，家的歸屬感會讓男性更強大、更有韌性，能豐富生活意義、促進家庭凝聚，拓展生活視野與彈性。

相關資料統計，華人社會中，男女無酬家庭照顧所費時間，35至44歲婦女每日平均花4.2小時做無償家庭工作，是同年齡男性的3倍，顯現華人對於家務分工仍有明顯性別刻板態度。

陳映燁提醒，過於涇渭分明的性別界線有礙身心健康，恐造成女性過勞，應鼓勵男性投入家務，例如幫寶寶換尿布、陪孩子上課、與青少年聊心事等。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，過去男性鮮少接觸家務，甚至有人「一輩子沒煮過菜」，礙於傳統觀念，男性若退回家庭，恐不被家人支持或諒解，導致男性巨大心理壓力；或是當男性照顧者想開口求助時，遇到多為女性的社工、服務人員時，似乎也說不出口。尤其在「高負荷家庭照顧者」中，男性照顧者也是重要的轉介指標，必須給予男性照顧者更多支持與鼓勵。

爸爸一同參與家務，能成為孩子成長過程的學習典範。（Getty Images）
爸爸一同參與家務，能成為孩子成長過程的學習典範。（Getty Images）

育兒成就感 非金錢可替代

兒福聯盟資深主任李宏文表示，育兒雖然有壓力，但照顧小孩可得到無形報酬，像一個笑容或安全依附，讓父母得到成就感，且貼身照顧時，會增加親子親密感，並非金錢可以替代。過去兒盟針對育兒媽媽痛苦指數調查，若爸爸參與育兒，有助緩解媽媽負擔，媽媽也對爸爸參與相當期待。

李宏文認為，爸爸一同參與家務，除了改善夫妻衝突、增進配偶親密關係，也能成為孩子成長過程的學習典範，也就是「身教重於言教」，孩子從小知道參與家務是男女平等，孩子也更樂意一同參與。

家事建議項目 資料來源╱主計處
家事建議項目 資料來源╱主計處

華人 親子 南韓

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