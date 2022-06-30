女性泌尿道感染率高 「喝水不憋尿」預防有一套

圖片來源 ／健康醫療網

許多民眾曾有過泌尿道感染問題，那難忍的灼熱感與疼痛，是常出現的症狀，但其實泌尿道感染，透過日常建立良好的生活習慣，是可以預防的。藥師同時提醒，若真的出現泌尿道感染，依感染部位及藥品選擇而異，也可透過口服抗生素治療痊癒，務必謹慎就醫，避免耽誤治療時機。

女性泌尿道短 感染率高於男性

臺北市立聯合醫院中興院區藥師連彥奇指出，當泌尿道出現微生物感染情況時，就稱為泌尿道感染，而泌尿道感染多由尿道炎或膀胱炎開始，嚴重時甚至會感染腎臟。常見的泌尿道感染症狀有：頻尿、排尿時灼熱與疼痛，有時還會伴隨顫、發燒、噁心、嘔吐等。

臨床上發現，女性泌尿道感染的機率遠高於男性，連彥奇解釋，因為女性泌尿道較短，細菌容易從尿道口往上侵入膀胱、輸尿管，甚至是腎臟。若病人沒有補充水分的禁忌，就多喝水，以加快痊癒。

泌尿道感染分兩類 嚴重恐感染腎臟

連彥奇藥師說明，泌尿道感染分為「非複雜性」及「複雜性」兩類。「非複雜性」泌尿道感染是指泌尿道系統正常，無攝護腺肥大、結石或先天結構異常，且最近沒有插導尿管或泌尿道侵入式治療；而「複雜性」泌尿道感染則是病患本身有泌尿道構造或功能上異常，如：神經性膀胱、泌尿道結石、糖尿病 、泌尿道阻塞等。

多喝水、不憋尿 保持衛生最重要

連彥奇藥師提醒，女性於性行為後多喝水，增加排尿，如廁後由前往後擦拭，可避免將肛門口附近的大腸桿菌帶到尿道；生理期應勤換衛生棉，保持會陰部乾燥並避免穿著緊身褲；洗澡採淋浴方式、避免盆浴，可減少感染機率。同時可透過多喝水、不憋尿、不熬夜、避免喝咖啡 或含酒精等刺激性飲料，來預防泌尿道感染。

【延伸閱讀】

頻尿和夜尿難以啟齒 這樣做有效改善

尿尿顏色黃、解尿痛？ 你可能是「泌尿道感染」了

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54259

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw