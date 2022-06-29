低頭族長期脖痛手麻 小心「脊髓空洞症」上身

圖片來源 ／健康醫療網

27歲從事視覺設計的「小紫」，因長時間低頭繪圖，去年開始感覺到肩頸痠痛，甚至偶爾會出現手部麻痺，筆都拿不穩，經轉診至醫院安排核磁共振，赫然發現竟是脊髓空洞症，雖然還未嚴重到必須開刀手術 治療，但醫師仍建議後續必須定期追蹤，同時務必要減少低頭時間，以及維持正常姿態，以免症狀持續惡化。

脊髓空洞症 先天、後天都可能導致

台灣亞洲大學附屬醫院副院長、神經外科主任林志隆醫師表示，脊髓空洞症是指脊髓中因為積水而造成空腔，由於脊髓積水會壓迫神經，因而引起諸多不適症狀，其中先天性成因多與小腦扁桃體下疝畸形及裂脊有密切關係，後天成因則與腫瘤 、腦膜炎、脊髓炎以及脊椎創傷等有關連。

低頭族引脊髓空洞症 病程慢難發現

林志隆主任指出，低頭族引發脊髓空洞症的情況並不常見，一般來說，長期低頭會使得脊椎在不正常受力之下，造成頸椎發炎、退化，衍生骨刺、肌肉 痠痛等後遺症，但此病的病程進展緩慢，一開始沒有太明顯的病徵，初期可能只感受到頸部不適以及上肢麻痺，很容易會被認為是頸椎退化。

但脊髓空洞症到了中後期，則可能會出現四肢、頭、頸、肩部疼痛、無力等加劇症狀，甚至會有溫度改變的感覺，嚴重者會造成頸段以及胸段的神經損害，導致終生行動受到限制，因此若患者出現劇痛、四肢嚴重無力，都必須立刻開刀。

低頭族脖痛手麻 小心脊椎疾病

林志隆主任提醒，3C科技時代越來越多低頭族，若是發現脖子疼痛、手麻等症狀久久未癒，而且範圍有變大的現象，則要注意是否有其他脊椎或神經方面的問題，務必盡快就醫檢查。

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資料來源：健康醫療網

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