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天氣酷熱如何避暑？中醫提4要點+刮痧3訣竅

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

夏至到來，中醫師運用節氣，使用三伏貼提前冬病夏治外，更提醒要從生活飲食等方面均衡並進，才能在防疫行動中安度溽暑。

夏季三伏貼 驅體內寒氣

台灣台中慈濟醫院中醫師中醫部鄭宇真醫師表示，三伏貼使用的「藥餅灸」與「艾灸」同屬中醫的「溫熱外治法」，「艾灸」使用乾艾葉，點燃後放在針灸的鋼針上，或靠近皮膚穴位上，透過火的熱源短暫局部加熱促進氣血暢通。「藥餅灸」則是使用辛溫藥材揉成藥餅，敷貼在出現寒涼症狀相對應的穴位，透過較長時間敷貼讓藥力溫動氣血，達到去除體內寒氣的功效。

高溫氣短乏力 避暑4點應注意

炎熱氣候，人容易流汗，水分也容易流失，除電解質不平衡，高溫下也容易讓人昏沉和疲倦，甚至出現「氣短乏力」。鄭宇真醫師特別提醒，夏至過後要懂得「避暑」。他提醒使用電扇、冷氣這兩種現代避暑工具，要注意幾個地方：

第一、使用電風扇是要讓周遭環境產生對流，達到降溫的功能，不能貪涼長時間對著人吹，以免受到「風邪」。

第二、冷氣最好調整到攝氏25到28度（華氏77到82度）為佳，避免人體因為溫度過低而受寒。

第三、不要頻繁進出冷氣房，防止呼吸道敏感不適。

第四、衣著質料要舒適、排汗以利散熱，戶外活動注意補充水分和電解質，做好防曬，避免紫外線傷害皮膚。

刮痧清除鬱熱 3重點要牢記

夏天天氣悶熱，常出現身體發熱、頭暈、頭痛、噁心、疲倦等症狀，很多人就會尋求「刮痧」清除鬱熱。鄭醫師說，刮痧有三個重點：

第一、刮痧時一定要有凡士林等潤滑的介質，保護皮膚不受傷。

第二、刮痧器具邊緣一定要光滑，例如瓷湯匙、刮痧板等，千萬不要用硬幣、鐵湯匙等，容易刮破皮膚。

第三、要順著肌肉方向刮，通常以肩、頸與背部脊椎兩側肌肉膀胱經為主，只要感覺肩頸悶漲感消除就可以停止；千萬不要刻意為了出痧而使勁用力刮，反而會傷到皮膚與肌肉。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54239


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