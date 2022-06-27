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盯3C忘眨眼、長時間待冷氣房 4招預防乾眼症

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

32歲許先生，因為工作要長時間用電腦，但卻常常突然大量流淚，多發生於全神貫注地緊盯螢幕後，非常困擾，就醫檢查發現他眼球表面淚膜層薄，而且角膜還有些破皮，診斷為「乾眼症」。

年輕族群乾眼症增多

台北慈濟醫院眼科何旻潔說明，「乾眼症」常見於年長者、更年期荷爾蒙改變的女性，過往50歲以上患者發生乾眼症的機率約15%，65歲以上患者則是30-40%。然而，近年來因為民眾生活習慣改變，長時間配戴隱形眼鏡、使用3C產品、冬夏二季長時間在冷暖氣房、使用除濕機等生活方式，大幅增加了20到45歲年輕族群罹患乾眼症的機率。

用眼過度導致「流眼淚」

何旻潔解釋，眼睛的淚膜由內而外可分成三層，「眨眼」這個動作可以均勻地混合「油脂層」、「水層」和「黏液層」，並將淚水分布在眼球表面，而人在自然情況下的眨眼頻率，一分鐘約10到15次，專注時會只剩下5到6次，淚水潤滑眼球表面的頻率不夠，自然就有乾眼情形。

少數患者會以「流眼淚」來表現，要是眼睛乾到角膜受損，產生異物不適感，眼睛就會因刺激而產生反射性的淚水分泌，這種情況常發生在用眼過度，環境太乾燥的情況下。

4招維持濕潤明亮

冷氣是多數民眾的夏天必需品，天氣越趨炎熱。何旻潔教導4招，保持眼睛濕潤明亮：

1.攝取足夠水量，若身處空調環境裡，勿靠近出風口，可放杯水或環境霧化器，增加空氣濕度。

2.皮脂腺開口位於眼瞼根部，可自行熱敷或輕輕按摩眼瞼周圍，讓其通暢。

3.隱形眼鏡勿配戴超過八小時。

4.適時補充含有EPA、DHA及維他命A等保健食品。

「人工淚液」一天4至6次選擇無防腐劑、單支包裝

最後，何旻潔醫師提醒，人工淚液具補水、補油脂和玻尿酸等保濕成分，對乾眼症狀改善有明確效果，但為了保存加有防腐劑，所以使用次數以一天四到六次為宜，嚴重乾眼的患者可選擇單支、無防腐劑的包裝，以保眼睛舒適。

【延伸閱讀】

遠距教學兒童眼健康下滑　眼科醫提醒用眼原則

眼睛出現5大症狀　小心就是乾眼症

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54215

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