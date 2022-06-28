我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

25年都吃同樣食物 貝嫂飲食不及格 專家告訴你問題在哪

記者王郁婷／輯譯    資料來源／英國每日郵報
多數人的飲食都缺乏多樣性，即使他們常吃的都是健康食物。（本報資料照片）
多數人的飲食都缺乏多樣性，即使他們常吃的都是健康食物。（本報資料照片）

足球明星大衛‧貝克漢日前接受訪問時，透露太太維多利亞在過去25年間，一直吃同樣的食物，「我認識她以來，她幾乎只吃烤魚、清蒸蔬菜。」維多利亞也曾接受訪問，談到偶爾會讓她破戒的「垃圾食物」，只有一片全麥吐司，上面撒點鹽。

飲食缺多樣性 不利於健康

看似健康的飲食內容，看在營養學家眼裡卻是不及格的飲食方式，原因是「缺乏多樣性」。營養師Sian Porter說，當他要求人們做飲食紀錄時，不只看飲食內容，還包含吃的頻率，他發現多數人的飲食都缺乏多樣性，即使他們常吃的都是健康食物。

以維多利亞的飲食為例，並不是吃烤魚配清蒸蔬菜不好，而是沒有一兩種食物能涵蓋所有營養，滿足身體所需。

倫敦國王學院營養師和腸道健康專家Megan Rossi博士也觀察到，即使是注重健康的人，也傾向於購買重複相似的食材，「研究顯示，我們需要食物多樣性來提高腸道的健康。」而腸道健康又與身體各器官的健康相關聯。

究竟吃多少才叫「多樣」？美國腸道研究計畫（The American Gut Project）針對人體腸道細菌進行相關調查，2018年研究發現，每周吃30幾種不同植物的人，腸道細菌種類遠高於吃不到10種植物的人，這是因為不同的細菌喜歡吃不同種類的食物。

腸道菌叢多樣，有利於身體健康，進而使身體機能正常運轉，例如消化、血糖控制、維持抵抗力避免感染。反之，不平衡的腸道菌則與發炎性腸道疾病和肥胖等問題相關。

周吃30種植物 腸道更健康

每周吃30幾種植物聽起來很嚇人，其實沒想像中那麼難。例如喝一碗含有胡蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥的湯，就算三種植物，如果吃了雜糧麵包，則裡頭的每種穀物都可列入計算，甚至料理中使用的香草也可列入，不過只能算四分一種品項。關鍵在「種類」而不是「量」。

Megan Rossi博士解釋，之所以強調種類而不是份量，是因為植物含有數百種不同的植化素，以及維生素、礦物質。其中有部分營養素未必是人體細胞所需，但它卻能餵養腸道細菌，維持腸道菌叢平衡。

改變常購買的水果類型，對食物多樣性也有幫助，因為即使是同一種水果，因品種不同，植化素的組成會略有差異。營養師Sian Porter舉例，如果習慣購買綠葡萄，不妨偶爾換成紅葡萄；愛吃蘋果的人，也可每次購買不同品種的蘋果。

習慣性吃相同食物的人，也有心理跡象可循。薩里大學（Surrey University）健康心理學教授Jane Ogden說，如果去某家餐館，當你發現常點的菜色從菜單上消失，會感到焦慮，可能代表你的食物選擇太有限。

蔬菜 蘋果 足球

上一則

頸部疼痛手痠麻 問題或在肩膀

下一則

吃多傷身… 注脂肉、重組肉差在哪？1張表教你分清楚

延伸閱讀

中暑竟和「腸道健康」有關 營養師揭3大保健祕笈

中暑竟和「腸道健康」有關 營養師揭3大保健祕笈
中國多地入境隔離縮短、航班增多 專家：釋積極信號

中國多地入境隔離縮短、航班增多 專家：釋積極信號
疫情未解…北韓再爆腸道傳染病 金正恩下令送藥

疫情未解…北韓再爆腸道傳染病 金正恩下令送藥
自認吃得健康卻缺乏多樣性？專家：每周需吃30種植物

自認吃得健康卻缺乏多樣性？專家：每周需吃30種植物

熱門新聞

柳營奇美口腔顎面外科醫師林哲毅說，預防口腔癌，醫師除避免抽菸、嚼檳榔與飲酒外，建議還要落實定期口腔黏膜檢查。圖／柳營奇美提供

預防口腔癌 醫師：留意五大症狀速就醫檢查

2022-06-23 06:08
北市聯醫醫師建議，針對猴痘高風險接觸者，可使用牛痘或天花猴痘預防接種。圖／取自北市聯醫中興院區醫師姜冠宇臉書

若得猴痘超痛 醫：肛門、陰莖潰瘍 排便、睡覺都有問題

2022-06-26 05:22
想睡卻整晚睡不著很痛苦，最好及早向醫師診治。記者簡慧珍／攝影

長新冠九大症狀這種最痛苦 惡性循環生活品質差

2022-06-21 05:50
圖片來源 ／健康醫療網

一喝牛奶就腹瀉？ 益生菌這樣挑助減緩乳糖不耐

2022-06-24 02:50
圖片來源 ／健康醫療網

男性也要注意更年 醫：超過40歲有這些症狀應就醫檢查

2022-06-24 01:50
(取材自健康醫療網)

乳癌延後治療2年 她再次就醫 乳房鈣化點已如大雪

2022-06-25 00:45

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下