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癌友飲食蔬果為主「太健康」 體重反狂掉

葉宜玲／台大醫院營養室營養師
癌症治療期間的飲食計畫，應著重在高蛋白與足夠熱量補充，「優質蛋白質」來源包括豆、魚、蛋、肉類食物。（Getty Images）
癌症治療期間的飲食計畫，應著重在高蛋白與足夠熱量補充，「優質蛋白質」來源包括豆、魚、蛋、肉類食物。（Getty Images）

72歲王先生罹患肺癌第四期，兩個月體重掉了9公斤，原來是他罹癌後，家人大幅改變其飲食內容所致。為落實生機飲食原則，他的三餐必有生菜；食物攝取順序為先吃一盆青菜，但飯和肉類就吃不下了；白飯改以五穀飯替代，搭配一杯蔬果與堅果組成的綠拿鐵。如此豐富的「健康飲食」，使得正接受治療的王先生暴瘦，甚至營養不良。

治療期 確保熱量充足

「病人的營養狀況」是抗癌治療過程重要關鍵之一。透過營養評估與診斷，提供個人化的飲食計畫，可減少抗癌治療計畫被改變或中斷的風險。一般而言，癌症居家營養可分為「治療期間飲食」與「恢復休養期飲食」兩階段。

癌症治療期間的飲食計畫，應著重在高蛋白與足夠熱量補充，維持病人的體力、提升免疫力。

建議蛋白質來源，一半以上須來自「優質蛋白質」，即豆、魚、蛋、肉類食物或料理，可提供高生物價的蛋白質；但高蛋白質飲食之前，更要攝取足夠的熱量，蛋白質才能有效被身體利用，米飯、麵食、麵包等澱粉類食物，以及烹調用的油脂，都是熱量的最佳來源。

「吃得進去」也是癌症飲食治療的重要觀念，生病治療期間難免會出現噁心、嘔吐、食欲不佳及進食困難等副作用，這時最重要的是讓病人吃得下。建議可從病人平時喜歡吃的食物中，選擇具優質蛋白質與熱量的食物，調整烹調方式與質地，讓病人好入口，切勿大幅改變病人的飲食習慣。

癌症患者家人往往心急想在飲食上力求「健康」，於是以蔬菜為重點，導致病人吃不下其他...
癌症患者家人往往心急想在飲食上力求「健康」，於是以蔬菜為重點，導致病人吃不下其他類食物。（Getty Images）

恢復期 均衡吃6類食物

完成癌症療程後，病人的病情緩解，發炎反應與不適症狀和緩，飲食計畫則改以均衡飲食、養成健康飲食習慣、維持理想體重為主。建議均衡攝取全榖雜糧類、蔬菜類、豆魚蛋肉類、乳品類、水果類及油脂與堅果種子類等六大類食物。

另外，維持規律的飲食、避免過多含糖飲料、醃漬、燒烤等烹調食品、節制飲酒等都非常重要。

像王先生案例，家人心急想在飲食上力求「健康」，以蔬菜為重點，導致病人吃不下其他類食物，進而在熱量與蛋白質嚴重攝取不足、體重驟降、處於營養不良的風險中。

再來，王先生原本愛吃白飯、蝦子、冰淇淋等食物，也因家人鼓勵多吃五穀飯，少吃海鮮和甜點。其實蝦子是很好的蛋白質來源，偶爾將冰淇淋當作點心也可以適時提供熱量。經由營養師的飲食訪視、營養評估與診斷後，協助家屬釐清飲食上的迷思，王先生又可以吃到自己喜歡的食物而感到如釋重負，也再有好體力與好心情，正面迎戰癌症。

蛋白質 癌症 蔬菜

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