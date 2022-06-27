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胃癌戒菸又復抽 吃蔬菜棒解口欲、也讓排便順暢

記者許政榆／綜合報導
成功戒菸的癌友阿漢（左）與太太，靠著蔬菜棒及餅乾條控制口欲。（記者許政榆／攝影）
成功戒菸的癌友阿漢（左）與太太，靠著蔬菜棒及餅乾條控制口欲。（記者許政榆／攝影）

54歲的癌友阿漢，有長達45年的菸齡，過去每天抽1至2包，因發現罹患胃癌，不得已切除整個胃，他曾一度戒菸，但因為同事交際菸，結果又開始抽菸。阿漢透過戒菸服務專線，尋求專業協助，二度成功戒菸，並改用小黃瓜、餅乾條滿足口欲及手欲，也帶同事減少菸量。

阿漢說，4歲開始就把菸品當玩具，國小時就模仿大人點菸吸菸，養成吸菸習慣。不料，44歲時因胃部不適，就醫檢查出胃癌，不得已切除整個胃，並將食道與小腸連結，成為「無胃人生」，當時他體悟健康重要性，決定為了家人著想，下定決心戒菸。

不過阿漢常遇到同事「請菸」，擋不住誘惑又開始吸菸，後續在妻子鼓勵下，他撥打戒菸專線。諮詢員提醒，雖胃癌已獲控制，但菸致癌物仍有健康隱憂，面對同事請菸時，應勇於婉拒，更建議改用新鮮小黃瓜、紅蘿蔔做成蔬菜棒，或準備條狀餅乾，可轉移誘惑。

阿漢採納諮詢員的建議，請太太每天準備「愛的霹靂包（蔬菜棒跟棒狀餅乾）」，想吸菸或同事請菸時，直接表明自己已戒菸，再快速拿起小黃瓜塞入口中，不僅養成健康好習慣，同事也紛紛吃起蔬菜棒，發現排便更順暢。

世界衛生組織（WHO）指出，菸品是導致心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病、糖尿病等的主要風險因子之一，以癌症為例，至少有22%的癌症是由吸菸造成。研究指出，新冠肺炎主要侵害肺部，吸菸會損害肺功能，使人體難以抵禦新冠病毒，更容易在感染新冠病毒時引起重症。

台灣國健署副署長魏璽倫表示，若單靠意志力戒菸，成功率僅5至10%，若願意接受專業諮詢及藥物輔助，成功率將提高到30%。

依據台灣研究，成年男性嘗試戒菸的平均次數在3次以上，且海外研究指出，若不靠藥物或諮商，戒菸成功率僅5%至10%；若在專業人員協助下，戒菸成功率可達30%，大幅提升戒菸成功的可能性。

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