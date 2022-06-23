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疫情在家少出門 關節痛、舊傷反覆發作如何舒緩？

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

疫情期間，待在沙發上的時間變長、運動的時間變少，開始覺得筋骨容易痠痛、舊傷問題又開始一一浮現，當在家不小心扭到腳、閃到腰，第一時間該如何處置，才能避免演變成舊傷？擁有豐富關節治療經驗的陳炯瑜醫師表示，隨著年齡增長，肌力退化，關節穩定度也跟著變差。對銀髮族來說，看似日常的動作，像是爬樓梯、彎腰搬東西或是手往上抬等等，也可能讓關節舊傷復發。

舊傷復發率高達七成 常用關節部位更要留意

據統計，舊傷復發率高達七成，而常用的關節部位，像是手腕、手肘、腳踝等，這些都是較容易產生舊傷的地方。長春藤預防醫學健康管理陳炯瑜醫師說明：「很多人在年輕時受傷，因為當時身體恢復力好，發炎不會很嚴重，大家覺得不會疼痛了，就會繼續使用關節。但隨著年紀增長，關節周圍肌肉、韌帶沒那麼強壯，這些部位就特別容易再次受傷。」醫師也分享，像是在門診中，遇過很多患者，都是年輕時長期穿高跟鞋，因為一次不小心腳翻船，而造成長期腳踝關節不穩定，容易扭傷，或是天氣一變腳踝就痠痛，進而來尋求治療。

想避免舊傷反覆發作 養成肌力是根本解決之道

當居家發生扭傷或是不小心閃到腰時，沒有第一時間就醫治療、覺得不痛了就沒有繼續復建…等等，這些原因都會讓這些問題成為反覆出現的舊傷，要避免關節傷害的發生，最根本的方式就是要把關節周圍的肌肉韌帶鍛鍊強壯，透過運動、飲食來維持肌力。陳炯瑜醫師說明：「日常中要減少像是蹲、跪的動作，如果需要每天般重物或炒菜，也一定要讓關節適度休息，如果有疼痛也不要只是貼藥膏或去推拿，建議就診找出疼痛的原因。」

4招擺脫好不了的舊疾

面對扭傷或是反覆出現的舊疾，可依照下列四點進行處理

1.扭傷第一時間可已遵照RICE處置原則，R（Rest）是休息，I（Ice）冰敷，C（Comperess）是加壓，E（Elevate）則把患受傷部位墊高於心臟，減輕腫脹。就診後也要配合長期的復健治療，較能避免變成舊疾。

2.改善身體穩定度和訓練核心肌群是一大關鍵。陳炯瑜醫師分享：「當身體不穩定，核心沒力，就像一棵大樹，不懂用樹幹去施力，反而用樹枝去施力，自然就容易受傷。」

3.在治療上，可以注射升級版的再生因子SRF優適骨，施打在損傷處，促進組織修復，進一步緩解疼痛，幫助修護關節健康。

4.再搭配全年齡層都可以使用法國的「智能運動儀器」，由專業物理治療師全程陪伴，幫助調整身體平衡、並鍛鍊核心來提升穩定度。透過科學性、綜合性的治療，有效改善關節疼痛，預防舊疾再次復發。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54125

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