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小孩長不高？建立生長履歷掌握孩子成長不漏接

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

孩子能快樂成長是父母最關心的大事，但除了健康外，也有不少家長期望孩子能夠高人一等；「長得又高又壯」早就不是廣告詞，而是所有父母心中的企盼。知名診所蔡世偉醫師指出，要預測孩子未來是否長得高，除了先天條件外，還要及早建置孩子專屬的生長履歷，「孩子成長相關的資料收集的愈多，愈不容易錯過每個階段成長的重要關鍵。

生長履歷能反映孩子的成長狀況

父母或許都知道兒童生長曲線百分位的意義，只要生長指標沒有按照原本的幅度往上升，低於第3百分位或是一年長不到4公分，就可能有生長遲緩的問題。此時建議進一步至醫院檢查與評估是否有疾病的可能，若發現有問題也能及早啟動特殊治療或早療，及早介入讓孩子的生活品質與自信心能像一般人一樣。

不過，蔡世偉醫師說，觀察生長曲線僅是最基本的篩檢條件，為了要掌握孩子更多的成長資訊，可由專業兒科診所幫忙建置成長履歷，可以提早發現孩子的體質變化，更能掌握黃金轉骨期，給予協助與治療。

他解釋，成長履歷的記錄範圍更廣，除了身高、體重等基本資料外，也包含骨齡、面部五官變化與身體組成變化(肌肉量、體脂率)，以及與身高相關的第二性徵紀錄等。這份紀錄可以幫助醫師及家長了解影響孩子長高的關鍵，也能給予家長或醫療機構判斷並介入長高的時間點。

那麼，到底成長履歷要如何記錄？什麼時機點介入最好？蔡世偉醫師建議，若需要有數據分析的條件，最好是從七歲開始，每半年追蹤一次，並要由有經驗的醫療院所透過專業團隊進行追蹤，「簡單來說，成長履歷的重要就在於監測：及早監測可及早找到問題。」

長高不要信偏方、找專業醫師及早追蹤才重要

坊間有家長詢問是否能靠注射生長激素來幫助孩子長高？對此，蔡世偉醫師說，生長激素有許多效果，包括可以抗衰老、促進體脂率下降等等，對兒童來說，確實能治療生長激素分泌不足者。

但他也強調，不是每個長不高的孩子都需要用到生長激素，如果已經先確認有生長激素缺乏的情況，當然可以考慮施打。至於有些父母會擔心生長激素的副作用？他提醒，任何藥物治療醫師都會經過診斷後才會使用，藥物的劑量也經過縝密的計算，不用過於擔心。最重要的關鍵是，找到信賴、專業且有經驗的醫療團隊幫孩子做成長履歷的監測，不要聽信偏方，持續追蹤監測，並與醫師持續溝通才是幫助孩子順利成長的最好策略。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54119

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