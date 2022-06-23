中暑竟和「腸道健康」有關 營養師揭3大保健祕笈

圖片來源 ／健康醫療網

炎炎夏日，無論是認真工作或是趁著好天氣上山下海的你注意啦！別一個不小心中暑囉！當人體處於炎熱環境過久或是身體喪失正常散熱機制，就可能造成熱傷害，營養師廖婉如、何埻安為大家整理常見的熱傷害的成因、症狀及處置，而且「熱中暑」其實和「腸道健康」息息相關，嚴重甚至可能凝血異常、器官衰竭等，因此平時一定要顧好腸道。

熱傷害嚴重程度可依序分為熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭與中暑

熱痙攣（Heat cramps）：若長時間在高濕熱環境下活動流汗，補充過多的開水卻忘了補充電解質，使身體電解質流失且不平衡，進而出現肌肉 痙攣、抽筋疼痛，甚至嘔吐等症狀。

熱暈厥（Heat syncope）：當在炎熱環境中長時間站立時，身體為了散熱使皮膚和血管擴張，當血液因久站而回流不順就可能使腦部血流暫時不足，發生暫時性暈厥等症狀。

熱衰竭（Heat exhaustion）：當人體大量流汗又未能及時補充足夠之水分和電解質，就容易導致血液循環衰竭，可能的症狀有大量出汗、身體無力、頭暈、頭痛、血壓 降低等，嚴重時容易演變為中暑。

熱中暑（Heat stroke）：可細分為傳統型中暑（classic heat stroke）與勞動型中暑（exertional heat stroke），傳統型多半發生在對環境氣溫濕度改變的適應力較差的族群，如老人、小孩及慢性病患者；勞動型多半發生在需長期於高溫高熱環境中活動者，如勞工、農夫與運動員，因此也可稱為運動型中暑。中暑時皮膚因體溫調節中樞功能異常，患者除意識不清外體溫甚至超過40°C，未及時處理可能引發休克、心臟衰竭、橫紋肌溶解，甚至是死亡。

遭遇熱傷害該怎麼辦？

陰涼：盡快至陰涼處休息，避免太陽直射。

脫衣：脫去多餘衣物，讓身體維持舒適。

散熱：可用濕毛巾擦拭身體，或敷冰毛巾在頸部、腋下等處。

補水、補電解質：若意識清楚，協助患者補充水分和電解質。

送醫：若情況嚴重，不要猶豫盡速送醫。

預防熱中暑可以怎麼做？其實跟腸道健康有關

在2020年發表在Nutrients的研究指出，疲勞性熱中暑（EHS） 是一種危及生命的徵狀，它會導致體溫調節失常，其中它會影響血管的收縮，影響身體血流，導致神經、器官壞死。

我們的腸道當中存在很多神經叢及免疫細胞，在身體處於熱中暑的狀況，所以在血流降低的情況很容易使腸道蠕動下降，並且使腸道細胞受傷，造成腸道的屏障受損，此時免疫反應被激發，且也影響到腸道細菌增生並且轉移到肝臟，就會使人有發燒、嚴重者會導致：凝血異常、器官衰竭的症狀。所以，平時就該好好照顧我們的腸道健康哦！

平時的腸道保健秘笈

1.槲皮素：類黃酮含量豐富植化素，已經被研究證實可以維持腸道屏障的健康，並且他也算是血管舒張因子，降低血管壓力，有助於降低熱中暑後的發炎反應。通常它存在新鮮的蔬果當中。

2.益生菌：研究指出日常好菌的補充也是維持腸道健康重要的關鍵因素:可以吃一些優格、泡菜補充好菌。

3.益生質：為益生菌的食物，它能使好菌營養並定殖在我們的腸道。

萬一中暑後的營養建議

1.運動飲料：電解質飲品，可以維持住身體水分，也能補充體力。

2.瓜胺酸：幫助一氧化氮生成，舒張血流，不破壞腸道屏障，下降發炎反應。富含瓜胺酸的食材：西瓜。而在中醫也有提及，西瓜可以解熱消暑。

參考資料：

1.衛生福利部國民健康署

2.Nutrients. 2020 Feb; 12(2): 537.

Published online 2020 Feb 19.

3.Physiol Rep.2020 Mar;8(5):e14374. doi: 10.14814/phy2.14374.

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54173

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