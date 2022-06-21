炎夏來襲 營養師教你怎麼「吃」才健康

(取材自健康醫療網)

天氣炎熱，民眾常在大太陽底下曬出一身汗，營養師建議，面對酷暑，更要注意補充營養，也可透過適當烹調方式來促進食慾，選擇當季食材，並作對的飲食選擇，達到營養均衡、維持健康的目標。

台灣中山附醫營養科營養師張靖欣建議，烹調方式宜清淡爽口，選擇涼拌、清蒸或水煮等方式料理。可增加口味變化，善用天然辛香料，例如:蔥、薑、蒜、香菜及九層塔或是以當季新鮮水果入菜，像是檸檬、番茄及鳳梨等清爽提味可幫助促進食慾。

同時選用消暑食材做料理，當季瓜類蔬菜 :冬瓜、絲瓜、蒲瓜、黃瓜及苦瓜等，以及適量綠豆、薏仁和蓮子都是不錯的選擇。

酷暑炎夏 4大衛生安全要牢記

溫暖潮濕的環境最適合細菌生長繁殖，張靖欣也提醒，食物選購、烹調與保存需遵守以下原則：

1.選購。易腐敗食物檢視商品外觀及氣味是否改變，生鮮冷藏/冷凍食品購買後建議使用保冷袋裝。

2.烹調。食物製備前清潔雙手，食材確實清洗，加熱達中心溫度70℃以上。

3.保存。餐食在2小時內食用完畢，建議盡量當餐吃完，未食用完食物保存熱藏60℃以上、冷藏7℃以下或冷凍-18℃以下，復熱食用應確保中心溫度達75℃以上，以減少細菌生長。

4.避免交叉污染。冷藏或冷凍食物要妥善包覆，並將生食和熟食分開擺放；廚房刀具砧板要區分為生食和熟食兩套使用。

炙熱氣候 水份攝取要足夠

張靖欣提到，炎熱的天氣讓人滿身大汗，建議每日水分攝取1500~2000毫升，平時要養成喝水的習慣，少量多次飲用，若感到口渴時時身體已經是缺水狀態，長期缺水還可能造成便秘，腎臟病及心臟病 之病友更須留意水分適當補充。

冰涼消暑食物 健康陷阱要注意

暑氣逼人是不是總忍不住想吃個冰涼消暑的食物，但要小心不要造成健康負擔。張靖欣說明，例如大家喜愛的涼麵，但要注意涼麵醬汁熱量超高外，上鋪少量的小黃瓜絲和紅蘿蔔絲容易營養不均，建議可以加一顆茶葉蛋，或是牛奶/豆漿。

另外，水果富含纖維質又有許多維生素和礦物質，但要注意糖分攝取，建議最適當的食用量是每次一個女生拳頭大小，每日攝取2~4次，糖尿病 的病友則建議每日2次，並切記避免以水果取代蔬菜；同時儘量少喝飲品，以白開水為首選。

至於冰品攝取也可以選擇低熱量的仙草、愛玉、寒天或適量水果，並慎選衛生乾淨的店家。

【延伸閱讀】

女孩們小心！「瘦」膽固醇也可能過高 飲食、運動強度是關鍵

天氣熱、沒胃口？營養師的「夏季料理法」教你解決食慾不振！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54162

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw