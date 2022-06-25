飲食調理補充雌激素 舒緩更年期不適

惱人的身體變化、情緒反應，都是更年期的徵兆。（Getty Images）

「最近睡到半夜常熱醒，是更年期來了嗎？」「一點點小事就讓我暴躁或陷入低潮，到底是怎麼了？」惱人的身體變化、情緒反應，都是更年期的徵兆。女性步入中年後，不可避免地會面臨更年期到來，最常見盜汗、熱潮紅、心悸、睡眠障礙、情緒沮喪、煩躁易怒、頻尿、皮膚乾燥、腰痠背痛、容易疲倦等症狀。

豆類、乳製品、香蕉、堅果類等食物，富含天然雌激素。圖為堅果。（本報資料照片）

用天然食物補充雌激素

更年期是正常的生理現象，女性大約在45到55歲左右，卵巢功能開始退化、雌激素分泌逐漸減少，到最後月經完全停止。這段時期受到雌激素下降影響，身體會產生許多變化，不僅生理不適，心理壓力也隨之而來。營養師徐佳靖表示，可以飲食調理來舒緩各種症狀，尤其是補充鈣質、天然雌激素，能有效預防心血管疾病 和骨質疏鬆。

徐佳靖說，更年期的症狀，大致可歸類為神經血管、精神心理、泌尿道異常、皮膚乾燥等類別，藉由調整飲食和生活型態，順勢為未來打下健康的基礎。若出現盜汗、熱潮紅、心悸等症狀，屬於神經血管問題，建議可多食用豆類、乳製品、香蕉、堅果類等富含天然雌激素的食物，並且攝取維生素B群維持神經穩定。

豆類、乳製品、香蕉、堅果類等食物，富含天然雌激素。圖為香蕉牛奶和香蕉豆漿。（本報資料照片）

選擇複方維他命助吸收

如果有睡眠障礙及情緒不穩定症狀，則要補充鈣、鎂來幫助入眠，睡飽了精神狀況自然佳。徐佳靖說，人體無法自己製造鎂，建議可以多吃五穀雜糧、深綠色蔬菜 ，以對抗身體發炎；食用小魚乾、紫菜、牛奶、豆製品等，可以補充鈣質。若要補充鈣、鎂保健食品，應選擇複方維他命，提升互相加乘的功效，亦能讓酵素多元分解及吸收。

頻尿、尿失禁、膀胱發炎是婦女最難以啟齒的困擾，除了吃蔓越莓，補充益生菌有助於維持泌尿道的菌叢生態，以及陰道的酸鹼值。徐佳靖建議，多吃富含大量益生菌的大蒜、味噌、泡菜等發酵食物，不僅能提升免疫力 ，還能預防泌尿道感染。另外，多喝水，多吃亞麻籽、豆製品、水果、堅果類食物，可以幫助增加雌激素，改善陰道乾澀。

保健食品諮詢專業醫師

徐佳靖提醒，蜂王乳屬於動物性荷爾蒙，食用前要注意是否有其他婦科疾病；月見草油則會影響抗凝血劑、精神科的藥物，要洽詢專業醫師和藥師，並注意劑量。

少了雌激素的保護，更年期會引起身心不適，也會引發身體疾病，例如心血管疾病、骨質疏鬆等，應及早攝取營養均衡的飲食，可以護心又保骨。