新冠疫苗外 專家：流感、肺炎鏈球菌也要打

專家建議，冬天前應施打新冠疫苗、肺炎鍵球菌等疫苗。（Getty Images）

當人體免疫力 低下時，壞細菌就會伺機而動，新冠肺炎 確診者可能同時感染肺炎鏈球菌、克雷伯氏肺炎菌等病菌。專家表示，在後疫情時代，民眾除了預防新冠肺炎，更要當心肺炎鏈球菌的威脅，建議冬天前應施打所有呼吸道相關的疫苗 ，才能獲得完整保護。

台灣李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會理事長說，許多人認為已接種新冠疫苗後，便無需再接種其他疫苗。

台大兒童醫院院長黃立民表示，人體對所有冠狀病毒免疫力都很短暫、最多二年，對新冠肺炎的免疫力更少，約六個月，且新的變異株不斷出現，建議民眾在冬天前，除了接種新冠疫苗，還要施打完所有呼吸道的疫苗，包括流感、肺炎鏈球菌及百日咳疫苗，才能有完整防護。

一項針對新冠肺炎合併細菌感染患者的研究分析發現，近六成感染源來自於肺炎鏈球菌。黃立民說，若民眾未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗，建議先接種一劑13價結合型疫苗，可獲得75%保護力，隔年再接種一劑23價多醣體疫苗，保護力可以維持約五年，降低三成發病、住院率。

台灣鼻科醫學會理事長葉德輝指出，鼻腔是上呼吸道的重要器官，是防疫最前線，一旦人體感染疾病、免疫力下降時，便可能經由呼吸道或血液侵襲器官，引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病。因此，預防肺炎首要鞏固鼻腔健康，搭配疫苗接種，降低病毒與細菌對人體的侵襲。