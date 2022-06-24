染新冠多吃雞蛋 可穩定神經、安神助眠

中醫師建議長新冠病患，多吃雞蛋，尤其有睡眠障礙，不易入睡的人，更需「補蛋」。（Getty Images）

Omicron確診者多輕症，但有些人染疫後仍會留下俗稱「長新冠」的後遺症，常見咳嗽、喉嚨癢，嚴重的會胸悶、心悸或發生專注力不集中的「腦霧」現象，易疲憊、健忘，困擾萬分。

中醫認為，確診民眾除可在染疫期間針對體質對症下藥外，建議多吃雞蛋 ，雞蛋含有蛋白質 及維生素B，睡前補蛋可讓身體產生血清素，安神助眠，調理復原。

確診康復求診患者不少，多為體力差、倦怠、咳嗽。

台灣澎湖馬光醫療網建功院接獲不少確診康復的病患，因回到職場後仍感到體力差、疲勞、倦怠，三不五時咳嗽，再回頭求診，比率約占5%。建功馬光中醫診所院長廖述賢說，新冠肺炎 急性感染後症候群原因複雜，除病毒引發的病理生理學變化外，急性感染亦會引起免疫系統失調和發炎性傷害，重症者出院後亦可能產生全身衰弱、肌肉無力狀況，年長者也可能造成認知障礙或精神狀態改變。

一般常見的症狀包括疲倦、呼吸困難、胸痛、認知功能障礙、睡眠障礙等；有些症狀是新出現，有的可能從感染初期持續到現在，且不清楚會持續多久。

餘熱未盡 可喝竹葉石膏湯

他說，這類確診後的症狀按中醫古書傷害論記載，屬於「傷寒解後，虛羸少氣，氣逆欲吐」，也就是傷寒疾病緩解後，餘熱未盡、仍出現消瘦、虛弱、乏力、惡心情況，需用竹葉石膏湯治療，成分包括竹葉2把、石膏1斤、人參2兩。麥門冬1升去心、半夏半升、甘草2兩、粳米半斤。按此指引給藥，一般都恢復得不錯。相關用藥的適應症，與國外急性後新冠症候群符合。

「就中醫來說，是針對個人體質，給予相對應的藥。」廖述賢表示，大部分對新冠肺炎的認知，是屬於溫疫熱病，適用竹葉石膏湯系列。其中感染正嚴重，有高燒、肺膿瘍時，可使用「白虎湯」；人沒那麼虛、那麼口渴時，可給麥門冬湯；較口渴或喉痛如刀割時，則使用竹葉石膏湯。

確診康復 用小柴胡湯調理

體質是看舌相、脈相與症狀，像當下發燒或發炎厲害，舌頭很紅，痰呈黃、綠色，會盜汗的病人，就需用「白虎湯」；因為肺部或腸胃道發炎，導致喉嚨不適，會咳，舌頭呈淡黃色等「咽喉不利，火逆上氣」的病患，則給麥門冬湯修補肺部；至於舌頭偏嫩紅，較沒舌苔的病人，會給竹葉石膏湯，人參也會下得重些。

「至於確診康復後的調理，會用小柴胡湯。」廖述賢說，根據大陸研究，小柴胡可抑制病毒的活性，抑制病毒侵入。人體因為過度發炎，炎症不受控，才會有長新冠，所以要讓免疫記憶體調理回來，中醫會使用麥門冬湯、小柴胡湯加竹葉石膏湯， 治療相關後遺症。

金銀花、西洋參和甘草三種藥材，可補正氣、解腦霧。（本報資料照片）

3藥材補氣 助緩解腦霧現象

他說，新冠肺炎急性期最容易損害的是心、肺與腎臟，心肺部分可練有氧運動，靠正常作息及均衡飲食調回來。而確診者多半會有「正氣虛」，則可飲用些金銀花、甘草及西洋參成分的防疫茶。專注力不佳，有「腦霧」現象者，也可喝這味茶飲慢慢調理。

廖述賢更建議長新冠病患，多吃雞蛋，尤其有睡眠障礙，不易入睡的人，更需「補蛋」，他說，雞蛋在中醫屬四聖獸裡的「朱雀」，屬火，可入心，雞蛋除蛋白質，還含有可穩定神經、消除焦慮煩雜的維生素B，每天睡前半小時吃顆蛋黃，B1、B2等成分可讓身體產生血清素，安神助眠。