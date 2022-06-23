天氣熱 改變料理方式促進食欲

透過食物包裝提升孩子進食樂趣，料理上可以搭海帶、海苔片做裝飾。(本報資料照片)

夏日悶熱常會影響胃口與食欲，營養專家提醒，民眾夏天習慣飲用冰涼的飲料，長期上會有糖尿病、高血糖、高血脂、高血壓 等問題，建議民眾仍要照常三餐飲食。

台灣高雄市立聯合醫院營養室主任謝藍琪表示，天氣炎熱吃不下的話，可以涼拌的方式料理或在烹調上加些白醋，主食類也可以替換成綠豆、薏仁、烤蕃薯、馬鈴薯、壽司飯等，蛋白質 的補充方面，涼拌豆腐、皮蛋豆腐、黃豆、黑豆、毛豆、鷹嘴豆都是非常優質蛋白質的來源。

蔬果方面，謝藍琪建議，可以簡單做個蔬果沙拉，加入季節性的水果包含鳳梨、奇異果、百香果、火龍果、芒果等，加點檸檬後，跟生菜沙拉一起拌著食用，醬料上可以用油醋醬替代高脂肪的的美乃滋、千島沙拉醬。在飲品的搭配上，木瓜牛奶 、綠豆沙牛奶、布丁牛奶等等，可以讓民眾得到優質的蛋白質；怕胖的人則可以選用檸檬愛玉、傳統仙草凍。

謝藍琪表示，有些家長們會在非正餐時間，給小孩子吃太多零食，導致孩子在吃正餐時容易吃不下。因此，若孩子還在國小幼童階段，可以透過「少量多餐」的飲食方式，提升孩子進食效果。

視覺效果 影響小孩食欲

此外，食物的視覺效果也容易影響孩童的食欲，謝藍琪建議，料理上可以搭配海帶、海苔片做一些小裝飾或是把食材、食物包裝成「故事」提升孩童吃飯時的樂趣。此外，不要給孩子們太多的零食，水分也一定要好好補充。

以成年人來說，謝藍琪指出，紅茶、綠茶、烏龍茶或青茶，不加糖的話都可以，但綠茶是生茶比較容易傷胃，建議要在飯後飲用。此外，在目前疫情的情況下，可以把檸檬加入冰塊盒裡，做成檸檬冰塊，或是把檸檬切薄做成檸檬水。至於小孩子也可以飲用檸檬水、麥茶，比較不建議小孩子飲用茶類飲品。

謝藍琪說明，雖然檸檬在味覺上是酸的，但它在經過消化、分解後會變鹼性灰的食物，對身體很好，又可以補充很多維生素C。

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