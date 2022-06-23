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減肥 早晚這樣做避免復胖

劉小川
夏季減肥大作戰開始。（取材自Pexels）
夏季減肥大作戰開始。（取材自Pexels）

每當夏季將至，總有不少人喊著要減肥，而減肥最重要是從生活細節著手，而非簡單粗暴的節食、過量運動、或吃減肥產品達到快速降低體重。這樣的方式，讓身材不能維持，反彈的作用力讓自己無法招架。

說到瘦身，應該先從一些自律、健康的習慣開始。遠離發胖的惡習，提升身體的新陳代謝水平，並且控制合理的卡路里攝取，用健康瘦身，遠離復胖。減肥期間，最重要做到的「早起2件事，晚上3不要」，就能讓身體持續燃脂一整天。

早起燃脂2件事：

一、喝水

早上起床後，身體呈現缺水的狀態，水分流失血液變得黏稠，而多喝開水可以稀釋血液濃度，並且促進血液循環，喚醒身體代謝。但建議早上喝的水不要是冰開水、刺激性飲料，只需要一杯溫開水，可以舒暢腸胃道，還能促進排便。

二、好好的吃早餐

許多人因為想要貪睡一些時間，匆忙趕著出門上班，忽略掉早餐的重要性。為何要好好的吃早餐呢？因為早上的精力充沛、工作效率皆來自於這份營養能量，即便到了中午用餐時候，也不會因為早餐隨意的吃而變得暴飲暴食。

建議早餐避免吃油條、肉包、炒麵等油膩食物，建議可以吃水煮蛋、沙拉、豆漿、牛奶、五穀雜糧粥等，熱量不超過500卡最為理想。

晚上3不要：

一、晚餐別太晚吃

在減肥期間，要學習早點吃晚餐，給身體有足夠的消化時間。建議在晚上7時吃完晚餐，避開各種夜市、消夜的可能性。睡前4個小時，也切記別進食，這樣睡覺的時候，身體可以消耗更多的脂肪。

二、晚餐別過於豐盛

減肥時，晚餐要以清淡為主，忌大魚大肉。多吃一些高纖維的蔬菜，少一些主食，並多攝取高蛋白的肉類食物，但也只需要適量即可。建議選擇低脂肪的雞胸肉，食物烹調部分，低油、低鹽烹調為主。

三、別熬夜

減肥期間，最忌諱是熬夜。這樣身體的新陳代謝水平會非常明顯的下降，且容易誘發易胖體質。戒掉晚睡的習慣，學習規律作息，讓睡眠有足夠時間來修復身體，白天精神狀態會更充沛，不知不覺就消耗了卡路里。

減肥一定要多喝水。（取材自Pexels）
減肥一定要多喝水。（取材自Pexels）

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