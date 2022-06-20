研究證實：運動可幫助抗疫 降低死亡率

運動可防疫， 同時做有氧運動和肌力訓練，可避免染疫、降低死亡風險。（Getty Images）

全球新冠疫情 邁入第三年，該如何展開與病毒共存的新常態生活？英國 、美國、南韓、南非等國研究證實，「運動」抗疫效果好。南韓萬人研究發現，同時做有氧和肌力兩種運動，可降低76%死亡風險；巴西研究證實，運動能提升免疫低下者接種疫苗 後的抗體反應。

台灣台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙研究團隊統整多國研究證據、公衛學者林庭瑀根據最新刊登於「美國運動醫學雜誌」及「英國運動醫學雜誌」的研究建議，應該將「運動」納入防疫措施。

運動不足會讓染疫風險大增，死亡風險可能增六倍。林庭瑀指出，英國研究分析38萬人大數據發現，體能活動不足，會增加32%染疫住院風險；美國4萬8440人研究則證實，持續不運動的人，住院風險增加2.26倍、重症增為1.73倍、死亡增為2.49倍；西班牙針對552名住院患者做回溯性研究，發現久坐生活型態，會讓死亡風險增加六倍。

該做什麼運動、強度多強，才能獲得防疫的好處？建議應做中等至激烈強度的運動，每周運動150分鐘以上，而且最好是有氧運動和肌力訓練都做。

英國分析8萬2253人資料發現，每天30分鐘中等到激烈的運動，可以減少37%女性新冠重症、減少16%男性新冠重症。南韓1萬2768人研究顯示，有氧運動和肌力訓練都有做的人，相較於都不做的人，感染風險減少15%，重症風險減少58%、死亡風險減少76%。

南非6萬5361人研究發現，疫情發生前兩年，每周做中強度運動150分鐘以上、持續3個月以上的人，在這次疫情中受到較少的傷害。

每周中強度運動150分鐘以上，即便有免疫低下疾病，接種疫苗的保護力也會比較強。巴西研究把758名類風濕性關節炎病人分成運動組和不運動組，運動組是每周做150分鐘中等到激烈的體能活動，結果發現接種兩劑科興疫苗六個月後，相較於不運動組，運動組的血清抗體值平均效價高了43%。