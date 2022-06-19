骨鬆不自知 70歲婦坐椅子竟骨折

嚴重骨質疏鬆會容易造成腰椎骨折，連坐椅子時都有風險。（Getty Images）

70多歲的陳媽媽近日在家稍微用力坐椅子，結果腰部頓時劇烈疼痛，直冒冷汗無法起身，緊急就醫檢查，確診是嚴重骨質疏鬆造成腰椎骨折。正常骨密度T值（T-score）標準值為大於-1，陳媽媽竟然只有-3。統計顯示，若因骨鬆 導致腰椎骨折，約有四成五患者不良於行，一旦髖關節 骨折，需長期臥床，並易褥瘡、泌尿道感染，平均每五人就有一人一年內死亡，死亡率高於某些癌症。

沒有症狀 竟是嚴重骨質疏鬆

台灣員林基督教醫院脊椎微創中心主任、骨質疏鬆專科醫師程彥博表示，由於骨鬆幾乎沒有症狀，大部分骨鬆病患都在意外骨折後才知自身骨密度極低。一般來說，骨鬆引發骨折好發於手腕、腰椎、髖關節，當骨頭質地空洞，稍微受力，就可能骨折。

駝、矮、痛 3大簡易檢測

如何自我檢測為骨鬆高風險族群？程彥博提出「駝」、「矮」、「痛」3大簡易檢測方法。

駝：將後背緊貼牆壁，如後腦勺無法靠牆且距離超過3公分，就可能是骨鬆導致胸椎壓迫性骨折。

矮：如果身高比年輕時減少4公分甚至更多，也是骨質嚴重流失重大警訊。

痛：出現持續無法緩解的下背痛時，可能是脊椎已經無法承受自身重量，發生壓迫性骨折。

如符合上述骨鬆高風險族群，建議積極就醫，接受骨密度檢測，常見的超音波測量腳踝，只宜當作初步篩檢的工具，如數據異常，建議至醫院接受「雙能量X光吸收儀」（DXA）檢查，躺在檢測平台約5分鐘，就可檢測出腰椎、髖關節等部位骨質密度。

程彥博說，停經後婦女如測量結果骨密度T值小於或等於-2.5，就屬於骨質疏鬆，必須及早就醫，與醫師討論。若合併骨折或骨質風險評估屬高危險族群，建議積極治療。

程彥博提醒，骨質疏鬆是一個骨質長期流失的無聲疾病，藥物治療效果無法立竿見影，必須持續治療，才能達到一定成效，所以骨鬆患者切勿自行中斷藥物治療，務必持續用藥，避免跌倒骨折。