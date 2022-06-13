自認吃得健康卻缺乏多樣性？專家：每周需吃30種植物

多數人的飲食都缺乏多樣性，即使他們常吃的都是健康食物。圖/123RF

足球 明星大衛‧貝克漢日前接受訪問時，透露太太維多利亞在過去25年間，一直吃同樣的食物，「我認識她以來，她幾乎只吃烤魚、清蒸蔬菜 。」維多利亞也曾接受訪問，談到偶爾會讓她破戒的「垃圾食物」，只有一片全麥吐司，上面撒點鹽。

許多人自以為吃得健康，卻缺乏多樣性

看似健康的飲食內容，看在營養學家眼裡卻是不及格的飲食方式，原因是「缺乏多樣性」。營養師Sian Porter說，當他要求人們做飲食紀錄時，不只看飲食內容，還包含吃的頻率，他發現多數人的飲食都缺乏多樣性，即使他們常吃的都是健康食物。以維多利亞的飲食為例，並不是吃烤魚配清蒸蔬菜不好，而是沒有一兩種食物能涵蓋所有營養，滿足身體所需。

倫敦國王學院營養師和腸道健康專家Megan Rossi博士也觀察到，即使是注重健康的人，也傾向於購買重複相似的食材，「研究顯示，我們需要食物多樣性來提高腸道的健康。」而腸道健康又與身體各器官的健康相關聯。

究竟吃多少才叫「多樣」？美國腸道研究計畫（The American Gut Project）針對人體腸道細菌進行相關調查，2018年研究發現，每周吃30幾種不同植物的人，腸道細菌種類遠高於吃不到10種植物的人，這是因為不同的細菌喜歡吃不同種類的食物。

腸道菌叢多樣，有利於身體健康，進而使身體機能正常運轉，例如消化、血糖控制、維持抵抗力避免感染。反之，不平衡的腸道菌則與發炎性腸道疾病和肥胖等問題相關。

每周吃30種以上植物，沒那麼困難

每周吃30幾種植物聽起來很嚇人，其實沒想像中那麼難。例如喝一碗含有胡蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥的湯，就算三種植物，如果吃了雜糧麵包，則裡頭的每種穀物都可列入計算，甚至料理中使用的香草也可列入，不過只能算四分一種品項。關鍵在「種類」而不是「量」。

Megan Rossi博士解釋，之所以強調種類而不是份量，是因為植物含有數百種不同的植化素，以及維生素、礦物質。其中有部分營養素未必是人體細胞所需，但它卻能餵養腸道細菌，維持腸道菌叢平衡。

改變常購買的水果類型，對食物多樣性也有幫助，因為即使是同一種水果，因品種不同，植化素的組成會略有差異。營養師Sian Porter舉例，如果習慣購買綠葡萄，不妨偶爾換成紅葡萄；愛吃蘋果 的人，也可每次購買不同品種的蘋果。

習慣性吃相同食物的人，也有心理跡象可循。薩里大學（Surrey University）健康心理學教授Jane Ogden說，如果去某家餐館，當你發現常點的菜色從菜單上消失，會感到焦慮，可能代表你的食物選擇太有限。