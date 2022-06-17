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疫情斷聯繫 銀髮族易感孤獨孤立

韋麗文
新冠疫情進入第三年，眾多高齡者驟然與原有人際關係分離，如何強化心理韌度成為一大課題。(Getty Images)
新冠疫情進入第三年，眾多高齡者驟然與原有人際關係分離，如何強化心理韌度成為一大課題。(Getty Images)

等到退休那一天，快樂似神仙的日子即將開展了嗎？疫情中，老人家只要在家中躲好躲滿就可以安然度過嗎？台灣高齡醫學權威、台北市立關渡醫院院長陳亮恭指出，現今高齡者中，約五個人中就有一人感到孤獨與社會孤立感，新冠疫情延燒已邁入第三年，眾多高齡者驟然與原有人際關係分離，對於心理健康衝擊仍無法得知，如何強化心理韌度成為一大課題。

陳亮恭等專家調查發現，「健康」是退休準備的「粽子頭」，健康力使整體退休能力也升，但社會連結能力普遍不足。新冠疫情進入第三年，隔離在家成為新日常，因疫情而驟然與原本的人際關係斷裂，也埋下孤獨與孤立的隱憂。

過去，很多研究著重於高齡者的憂鬱問題，陳亮恭指出，近來的高齡研究出現熱門的新名詞，包括「孤獨感（Loneliness）」和「社會孤立感（Social isolation）」，看來相似的兩個詞彙，孤獨描繪的是一種主觀上孤單寂寞的感覺，孤立則是因為社會連結減少所造成，是不太一樣的層面。

這樣孤獨或孤立的感覺，絕不只僅僅是「覺得孤單、覺得冷」，根據全世界100多個國家的分析，孤寂、孤立在高齡族群的盛行率高達二成，也就是每五位長者有一人會感到孤獨與孤立，進而會造成他們認知功能衰退、衰弱、失能，罹患心血管疾病、影響自律神經、引起發炎反應，嚴重會發生血栓。

而孤獨與孤立者因為還不是憂鬱症患者，因此多數不會就醫。此外，陳亮恭說，疫情導致的隔離措施，傳統的人際往來被切斷，社區據點、共餐服務等暫停，高齡者的孤獨感與孤立感進入急性期，因此協助重建社會網絡是首要課題，以強化高齡者在疫情下的心靈韌度。

過去，曾有研究發現，當人或動物被突然切斷社會連結，會有一個正向反應的時間，人會更積極的去尋求關係，在此黃金時期，親友應該支持老人家，給予正面的回饋，而社會服務則要提供正面回饋的管道，若長久不給予回應，高齡者就會愈來愈退縮孤立。

科技成為突破疫情的服務方式，陳亮恭說，為了減緩孤獨與孤立，目前多採用3C遠距視訊，老人家上網看健身操、與親友視訊，或是傳統的電話聯絡，以及透過電視機的即時互動體感線上課程。他強調，雖然不能與真實的人際互動相比，「疫情下，只要感覺開心的互動方式，都值得採納。」或許未來的高齡者獲取社會支持的方式將更為多元。

疫情 退休 健身

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