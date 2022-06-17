長新冠症失眠有3因素 醫：生理、心理、社會層面造成

「長新冠症狀」包括睡眠障礙。Getty Images

新冠肺炎疫情已影響全球人類2年多的時間，然而確診者康復後留下的「長新冠症狀」（long COVID）也引發民眾憂心。中國大陸發表最新研究指出，1119位確診者從武漢金銀潭醫院出院後至今2年，仍有約55%的人維持疲勞、睡眠困難和心悸等至少一種後遺症。台北醫學 大學附設醫院精神科主任、專任主治醫師李信謙表示，中國所研究的病毒株是屬於中重症、delta之前的病毒株，與近日台灣現行所流行的Omicron 、輕症為主的狀況不太一樣。

李信謙指出，中國的研究發現，染疫患者在出院後，於半年到一年間最常出現的後遺症，第一名是肌肉無力、第二名則是睡眠障礙，失眠 狀態大概占了四分之一的康復者。

不過，中國所研究的個案屬於「住院或出院」，等於就是比較嚴重的一群，而且病毒株是delta之前的，李信謙表示，台灣近日所染疫的這批則是屬於Omicron病毒株、輕症為主，因此會產生的後遺症會不太一樣。

李信謙表示，生理、心理、社會這三個方面都有可能造成失眠問題，但現階段生理還不太不清楚，台灣有孩童因為感染新冠造成腦炎，若這個病毒「會跑」，進而影響中樞神經的作用，也會影響到睡眠，但截至目前為止，仍無法定論，因為它畢竟是新的病毒，對人體的中樞神經到底有多大的損傷，目前都還在追蹤。

李信謙說，染疫之後身體的免疫反應「強度」會減弱，很多時候病毒不會直接對細胞本身攻擊，病毒會進入到人體的細胞裡面去，讓細胞呈現出跟其他細胞不一樣的狀況，而「被感染的細胞」就會被人體自然的細胞當作是一個需要除掉的外來物種，就會產生比較強的免疫反應。

李信謙進一步說明，這個「攻擊」發生在中樞神經時，就會破壞到那個區域，若破壞到睡眠、協調放鬆與緊張系統等，就會造成失眠的中樞神經症狀。

李信謙透露，重症確診患者的睡眠障礙比率都很高，但中重症住院的患者在確診後普遍出現呼吸道問題，或是引發多重器官問題，睡眠一定變得不好。

另外輕症患者在家視訊門診時發現，大部分患者也都睡不好，李信謙解釋，但不見得是症狀的問題，可能是隔離期間導致生活步調亂掉、擔憂工作問題、感染家人等心理上的壓力。

李信謙總結，睡眠是身、心、社會三個部分交互影響，社會因素就是被隔絕；沒有充足的支持；擔憂自己回到職場後，會不會被投以異樣眼光等等；心理上，在隔離當中的一些焦慮；最後才是目前醫學上仍無法確定的生理因素。(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)