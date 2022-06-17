我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

NBA總冠軍賽／柯瑞飆32分 勇士重返榮耀8年奪4冠

長新冠症失眠有3因素 醫：生理、心理、社會層面造成

健康醫療網
「長新冠症狀」包括睡眠障礙。Getty Images
「長新冠症狀」包括睡眠障礙。Getty Images

新冠肺炎疫情已影響全球人類2年多的時間，然而確診者康復後留下的「長新冠症狀」（long COVID）也引發民眾憂心。中國大陸發表最新研究指出，1119位確診者從武漢金銀潭醫院出院後至今2年，仍有約55%的人維持疲勞、睡眠困難和心悸等至少一種後遺症。台北醫學大學附設醫院精神科主任、專任主治醫師李信謙表示，中國所研究的病毒株是屬於中重症、delta之前的病毒株，與近日台灣現行所流行的Omicron、輕症為主的狀況不太一樣。

李信謙指出，中國的研究發現，染疫患者在出院後，於半年到一年間最常出現的後遺症，第一名是肌肉無力、第二名則是睡眠障礙，失眠狀態大概占了四分之一的康復者。

不過，中國所研究的個案屬於「住院或出院」，等於就是比較嚴重的一群，而且病毒株是delta之前的，李信謙表示，台灣近日所染疫的這批則是屬於Omicron病毒株、輕症為主，因此會產生的後遺症會不太一樣。

李信謙表示，生理、心理、社會這三個方面都有可能造成失眠問題，但現階段生理還不太不清楚，台灣有孩童因為感染新冠造成腦炎，若這個病毒「會跑」，進而影響中樞神經的作用，也會影響到睡眠，但截至目前為止，仍無法定論，因為它畢竟是新的病毒，對人體的中樞神經到底有多大的損傷，目前都還在追蹤。

李信謙說，染疫之後身體的免疫反應「強度」會減弱，很多時候病毒不會直接對細胞本身攻擊，病毒會進入到人體的細胞裡面去，讓細胞呈現出跟其他細胞不一樣的狀況，而「被感染的細胞」就會被人體自然的細胞當作是一個需要除掉的外來物種，就會產生比較強的免疫反應。

李信謙進一步說明，這個「攻擊」發生在中樞神經時，就會破壞到那個區域，若破壞到睡眠、協調放鬆與緊張系統等，就會造成失眠的中樞神經症狀。

李信謙透露，重症確診患者的睡眠障礙比率都很高，但中重症住院的患者在確診後普遍出現呼吸道問題，或是引發多重器官問題，睡眠一定變得不好。

另外輕症患者在家視訊門診時發現，大部分患者也都睡不好，李信謙解釋，但不見得是症狀的問題，可能是隔離期間導致生活步調亂掉、擔憂工作問題、感染家人等心理上的壓力。

李信謙總結，睡眠是身、心、社會三個部分交互影響，社會因素就是被隔絕；沒有充足的支持；擔憂自己回到職場後，會不會被投以異樣眼光等等；心理上，在隔離當中的一些焦慮；最後才是目前醫學上仍無法確定的生理因素。(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

失眠 醫學 Omicron

上一則

護理師肩膀腫如山被笑稱「大隻妹」 求醫找回美人肩

延伸閱讀

台增5.6萬例確診 163人染疫死亡

台增5.6萬例確診 163人染疫死亡
家長注意 醫：兒童染疫後謹防MIS-C、橫紋肌溶解症

家長注意 醫：兒童染疫後謹防MIS-C、橫紋肌溶解症
Omicron亞變種BA.4、BA.5 確診病例上升

Omicron亞變種BA.4、BA.5 確診病例上升
銀髮族濫用安眠藥 當心缺氧

銀髮族濫用安眠藥 當心缺氧

熱門新聞

有一位美國物理治療師警告女生不要在淋浴時邊小便，不僅僅是一個壞習慣之外，嚴重還有可能損壞骨盆底，而且隨著年紀越長越嚴重。 圖／ingimage

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

2022-06-09 05:44
夏季減肥大作戰開始。圖／摘自Pexels

夏季來減肥 做「早起2件事，晚上3不要」讓身體燃脂

2022-06-09 14:02
圖片來源 ／健康醫療網

多數中風患者曾出現小中風 專家：5徵兆要注意

2022-06-10 03:05
多數人的飲食都缺乏多樣性，即使他們常吃的都是健康食物。圖/123RF

自認吃得健康卻缺乏多樣性？專家：每周需吃30種植物

2022-06-13 15:11
神秘鼻腔透視巡迴展台北場在華山1914文化創意產業園區登場，台灣鼻科醫學會理事長葉德輝（由左至右）、李慶雲文教基金會理事長黃立民、疾管署署長周志浩。記者王昭儀／攝影

只打新冠疫苗還不夠 專家建議冬天前這些疫苗都該打

2022-06-10 05:15
「紐約時報」科學版記者莫耶近日寫文章指出，自己女兒新冠篩檢呈陽性後原以為全家最終都會感染，然而即使開始出現「典型新冠症狀」後，家裡其他人後來都沒有篩檢出陽性，專家認為這與「每個人對疫苗產生的免疫反應都不同」有關（示意圖，非當事人）。（路透）

女兒染疫 其他家人有症狀、未確診？專家曝關鍵原因

2022-06-09 23:00

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了
一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法