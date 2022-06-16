棍子伸展操 動腦健身改善失智

職能治療師鍾孟修指出，棍子操可以伸展更深層的肌肉。（圖：鍾孟修提供）

隨著人口老化嚴重，疾病照護需求也日益增加，好發於65歲之後的失智 症，患者腦部神經細胞退化，出現各種認知功能障礙，對患者和照顧者來說，日常生活大受影響。

職能治療師鍾孟修利用棍子平衡調整身體位置。（圖：鍾孟修提供）

體智運動 愈動愈聰明

失智症不可逆，但早期發現與介入，可有效延緩退化速度，除了藥物，運動能促進腦部血液循環，加上從事刺激大腦的心智活動，雙管齊下可改善症狀。

台灣職能治療師鍾孟修表示，運動對於預防或延緩失智症的病程有很大助益，尤其是改善記憶與認知功能。

運動可分為三種：體能運動、動作運動、組合運動，還有結合認知的體智運動，同時鍛鍊體能、動腦學習，增強手眼腳的協調能力。

鍾孟修說，運動加上遊戲發展出來的體智活動，具有延緩失智的效果，玩法非常多元，例如一邊念數字、一邊搭配認知指令要求，隨時保持注意力及反應速度。

根據醫學研究，運動能促進神經傳導物質的分泌，運動後學習效果更佳，增強大腦「愈動愈聰明」。

職能治療師鍾孟修表示，手持物品多了儀式感，兼具運動的趣味性與健身效果。（圖：鍾孟修提供）

輔助訓練 更易練肌力

運動是最天然的大腦良藥，失智患者進行哪些運動比較有幫助呢？鍾孟修建議，會流汗的有氧運動、加強下肢肌力的阻抗運動以及維持身體活力的柔軟伸展，都是不錯的選擇。但是，長輩常有肌力不足、容易跌倒的問題，「棍子伸展操」能輔助訓練，提升運動意願及體適能，效用比一般拉筋更多元。

鍾孟修強調，棍子伸展操主要的好處，是增加長輩運動意願，因為手持物品多了儀式感，兼具趣味性與健身效果，而且運用槓桿原理可鍛鍊全身、將力度傳送到更深層的肌肉 。另外，棍子提供平衡保護的穩定性，可以做更多角度的延展，左右手互換伸展肩頸關節 ，對腦部是很好的刺激。

棍子伸展操的好處

1.輔助訓練：增加運動意願，經由儀式感增加「動」力，邊運動邊玩。

2.伸展效果：伸展更深層的肌肉，帶動全身並提升關節幅度和力量。

3.平衡保護：調整身體平衡位置，各動作不因重心過度移動而受傷。

注意事項

1.運動過程中，身體挺直不聳肩，四肢盡量伸展。

2.棍子底部要有軟墊，加強支撐力與防滑力，例如登山杖。

3.循序漸進增加時間與強度，動作由簡入繁。

4.照顧者陪伴運動，互動聊天達到體智運動效果。