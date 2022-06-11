天氣熱沒胃口？營養師「夏季料理法」教你解決食欲不振

(取材自健康醫療網)

夏日悄悄來臨，悶熱的氣候下時常影響胃口與食慾，高雄市立聯合醫院營養室謝藍琪主任提醒，氣候的炎熱造成食慾不佳，導致民眾習慣飲用冰涼的飲料，長期上就會有糖尿病、高血糖、高血脂、高血壓等問題，建議民眾仍要照常3餐飲食。

謝藍琪說明，天氣炎熱吃不下的話可以一些涼拌的方式料理或在烹調上可以加些白醋，主食類也可以替換成綠豆、薏仁、烤蕃薯、馬鈴薯、壽司飯等，蛋白質 的補充方面涼拌豆腐、皮蛋豆腐、黃豆、黑豆、毛豆、鷹嘴豆都是非常優質蛋白質的來源。

至於蔬果方面，謝藍琪建議，可以簡單做個蔬果沙拉，加入季節性的水果包含鳳梨、奇異果、百香果、火龍果、芒果等，並加點檸檬後跟生菜沙拉一起拌著食用，醬料上可以用油醋醬替代高脂肪的的美乃滋、千島沙拉醬。

在飲品的搭配上，木瓜牛奶 、綠豆沙牛奶、布丁牛奶等等，可以讓民眾得到優質的蛋白質；怕胖的人則可以選用檸檬愛玉、傳統仙草凍。

孩子正餐吃不下？少量多餐搭配「視覺」料理

謝藍琪表示，有些家長們會在非正餐時間，給予小孩子吃太多零食，導致孩子在吃正餐時容易吃不下。因此，若孩子還在國小幼童階段，可以透過「少量多餐」的飲食方式提升孩子進食效果。

此外，食物的視覺效果也容易影響孩童的食慾，謝藍琪建議，料理上可以搭配海帶、海苔片做一些小裝飾或是把食材、食物包裝成「故事」提升孩童吃飯時的樂趣。此外，不要給孩子們太多的零食，水分也一定要好好補充。

飲品可以顧及健康、解渴功效？

以成年人來說，謝藍琪指出，紅茶、綠茶、烏龍茶或青茶，不加糖的話都可以，但綠茶是生茶比較容易傷胃，建議要在飯後飲用。此外，在目前疫情的情況下，可以把檸檬加入冰塊盒裡，做成檸檬冰塊，或是把檸檬切薄做成檸檬水。至於小孩子也可以飲用檸檬水、麥茶，比較不建議小孩子飲用茶類飲品。

謝藍琪說明，雖然檸檬在味覺上是酸的，但它在經過消化、分解後會變鹼性灰的食物，對身體很好，又可以補充很多維生素C。

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資料來源：健康醫療網

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