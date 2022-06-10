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甲狀腺低下或亢進 含「碘」食物如何選？

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

甲狀腺疾病患者需要特別注意飲食，尤其常對於含碘飲食常充滿疑慮，營養師建議，了解自身疾病為功能低下或是亢進者，再來選擇適合的食物，才不會影響健康又耽誤治療成效。

「碘」為人體必須礦物質 應適量攝取

國泰綜合醫院營養組營養師吳佩芩表示，碘跟甲狀腺密不可分，碘為人體必需的微量礦物質，是構成甲狀腺素的重要元素，含碘較多的食物有加碘鹽、海裡動植物（如：海藻、海鮮類）、乳品類、加工食品及醃漬品等。

甲狀腺素參與許多重要的體內生化代謝反應，如蛋白質合成及酵素活性，與胚胎及嬰兒期骨骼發育和生長、腦神經系統發育，認知功能發展等有關，因此適當地攝取含碘食物是必須的。

功能低下或亢進 含碘食物攝取量不同

吳佩芩表示，甲狀腺患者受先必須了解，自身罹患疾病為「甲狀腺功能低下症」或「甲狀腺機能亢進症」，才不會吃錯食物，影響病情控制。例如功能低下症者，可放心補充含碘食品；若因代謝變慢，出現體重過重情形，可進行均衡減重飲食，減緩體重增加；如有便秘，則建議增加蔬果攝取量，主食類選擇未精製的全榖雜糧類，增加膳食纖維的攝取，搭配每天飲用1500-2000cc開水，有助改善便秘情形。

若是「甲狀腺機能亢進症」，則需減少攝取碘含量較高食物，若進行碘 131治療，則治療前後2週應嚴格執行低碘飲食，建議每日飲食中攝取碘的含量建議低於100 微克，並以無碘鹽做為烹調調味料，若外食調味料不易控制，自備為佳；如有體重下降，應增加進食量，同時減少茶、咖啡、可樂等含咖啡因飲品，以白開水取代飲品。

正確諮詢醫師、營養師 勿隨意飲食

營養師最後提醒，碘是人體重要的必需營養素，甲狀腺疾病應徵詢醫師及營養師，提供正確的飲食建議，不要自己隨意執行低碘的飲食控制。

【延伸閱讀】

免驚！「甲狀腺結節」逾九成良性　治療選項多元

甲狀腺疾病如何治療？　醫詳解常見治療選擇

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54027

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